كشف تقرير جديد صادر عن باحثين في المناخ نشر في مجلة "ساينس" أنه يمكن الوصول إلى أربع نقاط تحول في المناخ العالمي بحلول عام .2030



وراجع التقرير أكثر من 200 دراسة تم نشرها منذ عام 2008 لإنشاء نموذج نقطة تحول مناخي محدثة.



ويدفع الباحثون بأنه عندما يصل متوسط الاحتباس الحراري في العالم إلى 5ر1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، سيتم الوصول إلى أربع نقاط تحول مناخي، وهذا يعني ذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية، وموت الشعاب المرجانية في المناطق المدارية وذوبان الجليد الدائم في جميع أنحاء العالم.



وحذر التقرير من أن الوصول إلى نقاط التحول المناخي يمكن أن يؤدي إلى ديناميكية تؤدي إلى استمرار ذوبان الصفائح الجليدية للأرض حتى لو لم ترتفع درجة حرارة الكوكب أكثر من ذلك.



وإذا تم تنفيذ جميع الإجراءات التي يعتزم السياسيون تنفيذها حاليا، يمكن أن تقتصر درجة الحرارة العالمية على زيادة قدرها 95ر1 درجة بحلول عام .2100 ومع ذلك، فإن الإجراءات التي تم تقديمها حتى الآن ستحد فقط من الاحتباس الحراري إلى 6ر2 درجة مئوية.