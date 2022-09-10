«ويكي الكويت» موسوعة إلكترونية كويتية تختص بكل ما يهم المواطن والمقيم في دولة الكويت، تم إطلاقه ليكون المنبر الدقيق والبوصلة الصحيحة لجميع المعلومات والحقائق المتعلقة في الشأن الكويتي، فهو يعد دليلاً متكاملاً وشاملاً للمحتوى الرقمي المميز في دولة الكويت.



وما يُميز موقع ويكي الكويت أقسامه المتعددة والشاملة، فهو موقع فُصّلت أقسامُه لتضم جميع المواضيع الخدماتية والمعلوماتية والنصائح والإرشادات، وتقديمها بشكل سلس وبسيط واحترافي للقارئ.



فهو موقع يمتاز بتصميمه المميز وشمولية أقسامه، ولعل من أهم تلك الأقسام تلك التي تُجيب عن استفسارات المواطنين والمقيمين، مثل: قسم جهات حكومية الذي يتفرع منه أقسام فرعية عديدة، أهمها قسم وزارة الداخلية وقسم الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقسم الهيئات الحكومية وقسم الكهرباء والماء والسفارات والقنصليات، علاوةً لأقسام رئيسية أخرى تختص بالمال والأعمال والتاريخ والجغرافية الكويتية، إضافةً لاهتمام الموقع بأقسام شتى تضم التعليم وما يرتبط به من جامعات كويتية ومدارس وتخصصات أكاديمية، وذلك إضافةً إلى أقسام منوعة عديدة تهتم بالشخصيات والأخبار والسياحة وشركات الاتصالات والطيران والمقاولات في الكويت وغيرها العديد، فهو دليل إلكتروني متكامل.



وانطلاقاً من إيمان القائمين على موقع ويكي الكويت بأن التوجه الأعلى في عمليات البحث أصبحت إلكترونية لما يوفره من سهولة وسرعة في جلب المعلومة، تم تكريس الجهود لإثراء وتوفير مقالات رقمية باللغة العربية تُجيب، وتطرح معلومات قيمة على كل ما يجول في فكر من يقطن في دولة الكويت، وتُشبع فضول كل من يُجري عمليات بحث حول أي من الموضوعات حول هذه الدولة، وما تضمه من تاريخ قيّم ومنشآت مميزة وخدمات احترافية.



ويضمن موقع ويكي الكويت لجميع رواده وزواره حصولهم على معلومات دقيقة مخطوطة بأياد احترافية باللغة العربية السليمة التي تليق بفكر وتوجه كل من يمر على مقالات الموقع، ولأجل الحفاظ على المستوى الاحترافي الذي نشأ عليه الموقع، يتم اختيار وتدريب الكوادر التي تنضم إليه بدقة عالية لضمان جودة وصحة المعلومات المقدمة، وشمولية الآراء المطروحة، وسرعة نشر الخبر الصحيح ليبقى ويكي الكويت في صدارته التي يستحق، وينال استحسان وثقة وإعجاب زواره بجدارة واستحقاق.