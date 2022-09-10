من كان يتصور أن هؤلاء الذين قاموا بتخزين كميات كبيرة من ورق الحمام أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، سيكتشفون بعد انتهاء الجائحة أنهم اتخذوا قرارا اقتصاديا صائبا، وأن فوائد هذا القرار مازالت تتوالى بما لا يدع أي مجال للشعور بالخجل ولا حتى الندم.



ويقول خافيير بلاس المحلل الاقتصادي في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء أن نقص ورق الحمام في بدايات جائحة كورونا عام 2020 كان إنذارا مكبرا لاضطرابات أكبر في سلاسل الإمداد مازال الاقتصاد العالمي يعاني منها حتى الآن. ووصلت أسعار الجملة لورق الحمام في أوروبا الآن إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهناك أزمة جديدة تشير إلى استمرار تزايد الضغوط التضخمية.



وتعتبر صناعة ورق الحمام حاليا نموذجا مصغرا لمعاناة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، نتيجة استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج بسرعة صاروخية على خلفية ارتفاع أسعار الجملة للطاقة. الأمر نفسه يتكرر في الكثير من السلع الصناعية بأوروبا بدءا من الزجاج والسيراميك وحتى الألومنيوم والأسمنت و الأسمدة وعشرات السلع المستخدمة في الحياة اليومية.



وفي حين تأمل أسواق المال في تجاوز موجة التضخم الحالية، تقول نظرة واحدة على القطاع الصناعي من خلال صعود وهبوط قطاع صناعة ورق الحائط، إن ضغوط التضخم لم تبدأ التراجع. ومازال على البنوك المركزية مواصلة تشديد السياسة النقدية للتعامل مع الضغوط التضخمية رغم تباطؤ نمو الاقتصاد.



وكما هو الحال بالنسبة للكثيرين من قطاعات التصنيع، فإن جوهر المشكلة في صناعة ورق الحمام هو ارتفاع أسعار الطاقة. فتحويل الخشب إلى لب ثم تحويل لب الخشب إلى ورق حمام تستهلك كميات من الطاقة أكبر بكثير من استهلاك الطاقة في صناعة أنواع الورق الأخرى.

وفي الوقت الذي ركزت فيه أغلب الحكومات الأوروبية على كيفية مساعدة المستهلكين في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، سقطت الشركات الصناعية في دائرة النسيان. ومن فنلندا إلى إسبانيا تشعر الشركات الصناعية بالقلق لآن الخيار الوحيد المتاح أمامها لوقف نزيف الأموال هو تقليص الإنتاج وهو ما سيؤدي إلى نقص في المعروض بالأسواق لترتفع الأسعار. في الوقت نفسه تفرض هذه الشركات على عملائها وأغلبهم سلاسل متاجر التجزئة أسعار أعلى مقارنة بمستويات الأسعار في بداية الصيف الحالي.



ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الجملة لألياف الورق المستخدمة في صناعة ورق الحمام في السوق الأوروبية خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى حوالي 2200 يورو للطن وهو أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل أقل من 900 يورو للطن في كانون الثاني/يناير .2021 وما يثير القلق أكثر هو تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار. ففي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو الماضيين ارتفع سعر ألياف الورق بنسبة تتراوح بين 3 و5% شهريا، ومنذ تموز/يوليو الماضي إلى أيلول/سبتمبر الحالي ارتفعت الأسعار بنسبة 10% شهريا.