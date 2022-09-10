التدريب من ركائز المنظومة الصحية لتشجيع الكفاءات الوطنية وتقليل استقدام الكوادر الطبية من الخارج

الموافقة لمنتسبي «كيمز» على عدم احتساب محاولة دخول الاختبار في 2020 نظراً لظروف «كورونا»



حنان عبدالمعبود



التقى وزير الصحة د.خالد السعيد ممثلي البرامج التدريبية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية، وتخلل اللقاء طرح العديد من النقاط فيما يخص تذليل الصعوبات التي قد تواجههم في المستشفيات أو المراكز التخصصية، أو مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومجابهة التحديات المتعلقة بالتعليم الطبي.



وأكد د.السعيد خلال اللقاء أن برامج التدريب من ركائز منظومة الرعاية الصحية، وأن اللقاء جاء للاستماع بشكل دقيق لما يواجهه المشاركون في البرامج التدريبية من صعوبات على أرض الواقع، والاستماع إلى الحلول المقترحة، مؤكدا أن الوزارة لن تألو جهدا في دراستها، والعمل بكل ما يصب في الارتقاء بالخدمة الصحية والمصلحة العامة.



وشدد الوزير على أهمية وجود كفاءات وطنية في التخصصات الطبية الدقيقة، بيد أنه أشار إلى ضرورة الاهتمام بالتخصصات العامة، إذ إن ذلك يعد مطلوبا وظيفيا وبصورة ملحوظة في أغلب دول العالم، مؤكدا توجه الوزارة لاعتماد معادلة الجزء الأول من «البورد» والزمالة مع الماجستير، في إطار حرص الوزارة في المحافظة على الكفاءات الوطنية، وتشجيعها، وتقليل الحاجة لاستقدام كوادر طبية من الخارج.



وأشار إلى أن الوزارة وفي إطار دعم مطالب وحقوق الأطباء منتسبي البرامج التدريبية «البورد»، ونظرا للظروف الاستثنائية خلال أزمة كورونا، في إطار الموافقة للمنتسبين في البرامج التدريبية في معهد الكويت للاختصاصات على عدم احتساب محاولة دخول الاختبار للعام الدراسي 2020.



وتطرق اللقاء إلى تأكيد الوزير على أن الأطباء ومختلف الكوادر الطبية هم ثروة بشرية، مؤكدا حرص الدولة على توفير بيئة العمل الملائمة، وتذليل العقبات التي يواجهونها، وتوفير أفضل فرص التدريب للكوادر الطبية الوطنية، وفتح آفاق جديدة لها بما يواكب أحدث المستجدات العالمية بهذا الشأن.