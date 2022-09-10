قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعث برقية تهنئة «لصاحب الجلالة الملك تشالز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية».



وقال خادم الحرمين: «يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، كما يسرنا أن نشيد بمكانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين، متمنين لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والازدهار».



وقالت «واس» إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعث برقية تهنئة مماثلة للملك تشالز الثالث.



وقال ولي العهد: «يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي».