أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن «شكوك جدية» في مدى صدق إيران في السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرة من أن موقف طهران يقوض احتمالات إحياء الاتفاق المبرم عام 2015.



وبدا أن المفاوضين الأوروبيين يحققون تقدما باتجاه إحياء اتفاق العام 2015 مع موافقة إيران إلى حد كبير على نص المقترح النهائي، لكن درجة التفاؤل تراجعت عندما أرسلت الولايات المتحدة ردها الذي ردت عليه طهران بدورها.



وقالت «الترويكا الأوروبية» في بيان مشترك أمس إن المقترح النهائي الذي طرح على طهران يمثل «الحد الأقصى لمرونة» القوى الأوروبية بشأن الملف النووي.



وأضافت «للأسف، اختارت إيران عدم استغلال هذه الفرصة الديبلوماسية الحاسمة»، مشيرة إلى أن طهران «تواصل بدلا من ذلك التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول».