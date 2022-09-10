ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن إدارة الأمن والسلامة بالجامعة قامت بإصدار كتيب إرشادي وتوعوي بالتنسيق مع وزارة الصحة تحت عنوان «جدري القرود»، انطلاقا من حرصها على نشر الثقافة والتوعية الصحية والسلامة الوقائية لدى منتسبي الجامعة، مشيرة الى ان الكتيب يحتوي على بعض المعلومات عن أعراض المرض وطرق انتقاله والفئات الأكثر عرضة للإصابة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي بين منتسبي الجامعة، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة حول طبيعة المرض وكيفية التعامل معه.



وأشارت المصادر إلى ان الكتيب، الذي أعدته الإدارة برئاسة مديرها يوسف الخميس، تضمن نبذة عن طبيعة المرض واعراضه التي تظهر من خلال الحمى والصداع وتضخم العقد اللمفاوية بالإضافة الى اعراض آلام الظهر والعضلات مع وهن شديد وطفح جلدي مميز يتطور لحويصلات وبثرات، مؤكدة ان طرق انتقال العدوى لمرض جدري القرود تكون من خلال الاتصال المباشر مع الإفرازات والسوائل الخاصة بالحيوان أو الإنسان المصاب والانتقال من الحيوان إلى الإنسان قد يحدث من خلال العضة أو الخربشة وكذلك الانتقال من الإنسان إلى الإنسان قد يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي وملامسة الأسطح الملوثة وطرق أخرى للعدوى.