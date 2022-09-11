ما التأثيرات المحتملة للكافيين أثناء الحمل؟



بينما أشارت بعض الدراسات إلى أن الكافيين له تأثير سلبي على الوزن عند الولادة، لم يجد البعض الآخر ارتباطا مهما بين الاثنين.



وفي دراسة واسعة أجريت عام 2013، لاحظ الباحثون أن الأدلة على الارتباط بين تناول الكافيين وتطور الجنين محدودة لأن الدراسات لم تأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى، مثل التدخين، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا باستهلاك الكافيين، والمعروف أنه يزيد من خطر الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.



وعلى الجانب الآخر، في دراسة نشرت العام الحالي، لاحظ الباحثون أن الكافيين قد يتسبب في انقباض الأوعية الدموية في الرحم والمشيمة، ما قد يقلل من إمداد الجنين بالدم، وبالتالي يؤثر على نموه.



وتشير الدراسات أيضا إلى أن الكافيين قد يغير استجابة الطفل للتوتر ويعوق نمو الأعضاء.



وأوضحت شيبرد: «بما أن الطفل لا يزال ينمو، فإن جسمه وجهازه العصبي ليسا ناضجين بما يكفي للتعامل مع الكافيين بالطريقة نفسها التي يفعلها الكبار. وإذا تم تناول الكثير من الكافيين أثناء الحمل، فقد يرتفع معدل ضربات القلب، ما يؤدي إلى اضطرابات النوم المحتملة».



ومن المحتمل أن تكون بعض النساء أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين أثناء الحمل لأن الجسم قد يستغرق وقتا أطول للتخلص منه.



وتبعا لذلك، يمكن ملاحظة الأعراض التالية: ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، التوتر، عسر الهضم، الغثيان، الدوار ومشاكل في النوم.

عن «بزنس انسايدر»

