أعلنت كندا تشالز ملكا لها في احتفالية رسمية في أوتاوا في مقر الإقامة الرسمي للحاكم العام، وهو ممثل الملك في كندا ويؤدي مهام رئيس الدولة نيابة عنه.



وكانت كندا أعلنت فترة حداد على الملكة تمتد عشرة أيام. وعلى الرغم من أنها لم تعد مستعمرة بريطانية منذ عام 1867، الا انها ظلت ضمن الإمبراطورية البريطانية حتى عام 1982، ولاتزال عضوا في الكومنولث الذي يضم دول الإمبراطورية السابقة التي يترأسها الملك البريطاني.



ووقع جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي وماري سايمون التي تشغل منصب الحاكم العام على إعلان تنصيب الملك الجديد عقب اجتماع لمجلس الوزراء، وتم إطلاق الأبواق إيذانا بتلاوة المسؤول المعني بيان المجلس بتنصيب الملك الجديد للجمهور باللغتين الإنجليزية والفرنسية، منتهيا بعبارة «عاش الملك!». واختتم الحفل بتحية بإطلاق 21 طلقة وبعزف لفرقة القوات المسلحة.