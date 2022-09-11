أعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من أن عمليات تعدين العملات المشفرة يمكن أن تعرقل خطط السيطرة العالمية على التغير المناخي، وهو ما يعني أنها قد تشكل أزمة من نوع آخر للبشرية، وهي أزمة بيئية كبيرة.

وحذر المكتب الخاص بسياسة العلوم والتكنولوجيا التابع للبيت الأبيض من أن عمليات تعدين العملات المشفرة يمكن أن تعيق قدرة الولايات المتحدة على التخفيف من تغير المناخ. وقال أيضا إن الوكالات الفيدرالية يجب أن تنظر في المعلومات الواردة من عمال المناجم المشفرة والمرافق المحلية «بطريقة تحافظ على الخصوصية» للمساعدة في فهم المشكلة والتخفيف من حدتها.

وقال البيت الأبيض في التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية، واطلعت على مضمونه «العربية نت» إن عمليات التشفير في الولايات المتحدة تستهلك الآن قدرا من الطاقة يعادل جميع أجهزة الكمبيوتر المنزلية أو جميع الإضاءة السكنية.

وتأتي هذه النتائج وسط انتقادات متزايدة بشأن كمية الكهرباء التي تستهلكها عمليات تعدين العملات الرقمية. وتتضمن عملية تعدين العملة المشفرة تشغيل بنوك أجهزة الكمبيوتر لحل المعادلات الرياضية المعقدة من أجل إنشاء عملات معدنية جديدة والتحقق من صحة المعاملات المتعلقة بهذه العملات، مثل «بيتكوين» العملة المشفرة الأكثر شيوعا.

وكشف التقرير أن إنتاج العملات المشفرة في الولايات المتحدة يمثل ما بين 0.2% و0.3% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وما بين 0.4% و0.8% من الانبعاثات المحلية على التوالي.