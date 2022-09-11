بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.