صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت وتركيا للتعاون في المجال البيئي للحد من التلوث وضمان الاستدامة البيئية والنهج المتوازن بشأن حماية واستحداث النظم الايكولوجية.



ونصت المذكرة على أن يتعاون الطرفان في:



٭ الإدارة المتكاملة للمخلفات (النفايات)، (نفايات خطرة وغير خطرة ناتجة عن الصناعة، نفايات البلدية، نفايات التعبئة، نفايات طبية، نفايات زراعية، تصميم المشروع، إنشاء وتشغيل مرافق التخلص من النفايات).



٭ الإدارة المتكاملة لمياه الصرف.



٭ حماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث.



٭ إدارة جودة الهواء (تلوث الهواء الناتج عن التدفئة المنزلية والصناعة والنقل ورصد جودة الهواء).



٭ التلوث الجوي عبر الحدود (بعيد المدى) والعواصف الغبارية.



٭ إدارة الضوضاء البيئية.



٭ تغير المناخ.



٭ الاقتصاد الأخضر.



٭ إدارة المواد الكيميائية.



٭ تحديد المخاطر المحتملة عن الحوادث الصناعية الكبرى.