العمر: «بيتك» ينافس عالمياً بتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز ولاء الموظفين وأتمتة الأعمال



أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن فوزه بجائزتين عالميتين في مجال الموارد البشرية للعام 2022 من مجموعة براندون هول (Brandon Hall Group) المرموقة والمتخصصة في تقييم أداء البنوك والشركات والمؤسسات حول العالم من خلال دراسات وبحوث واستقصاء آراء خبراء متخصصين في مجالات التعلم والتطوير.



وقد حصل «بيتك» على جائزة «افضل تقدم في تعزيز الارتباط الوظيفي»، حيث حصل على الميدالية الفضية، وجائزة «افضل تطور في أتمتة الأعمال» ونال عنها الميدالية البرونزية، ما يعد تأكيدا جديدا على تفرد وجودة وتطور الممارسات والتطبيقات وتكامل الجهود في أعمال الموارد البشرية في «بيتك» واعتمادها لأفضل الممارسات والمقاييس العالمية، ما سهل الحصول على الجائزتين مع وجود منافسة عالمية، وقد حظي «بيتك» بتقدير وإشادة المقيمين والخبراء والعاملين في مجال الموارد البشرية عند مراجعة سجل أعمال وإنجازات «بيتك» في الفترة الأخيرة.



وتعتبر مجموعة براندون هول الأميركية (Brandon Hall Group) شركة التطوير المهني الوحيدة التي توفر البيانات، والأبحاث، والرؤى، والشهادات المتخصصة لقادة التعلم والتطوير حول العالم حيث قامت المجموعة بتمكين والاعتراف بالممارسات المتميزة حول العالم في هذا الصدد ما ساهم في تطوير أكثر من 10 ملايين موظف وقيادي.



وتعد جائزة التميز في إدارة الثروات البشرية (Human Capital Management Excellence Awards) الأولى في تكريم المؤسسات والجهات الرائدة في مجال التعلم وإدارة المواهب بالإضافة الى كونها الجائزة الأكثر شهرة وموثوقية على مستوى العالم في هذا المجال.



وتمنح المجموعة الجوائز بناء على عدة معايير أهمها أن يكون البرنامج ملبيا لاحتياجات المؤسسة ومتميزا من ناحية التصميم والعرض ومتعدد المزايا قابلا للقياس، ويحقق تأثيرا إيجابيا على المؤسسة بشكل عام.



وفي هذا السياق، قال رئيس الموارد البشرية في مجموعة «بيتك» - زياد العمر، إن حصول «بيتك» على الجائزتين يؤكد على تقدم ممارسات «بيتك» فيما يخص الموارد البشرية وبالأخص مدى الأهمية التي يوليها «بيتك» لتعزيز الارتباط الوظيفي وأتمتة الأعمال، حيث استطعنا بفضل الله ثم بجهود العاملين في الموارد البشرية اقتناص الجائزتين بالتنافس مع أكبر وأعرق المؤسسات والشركات العالمية، ما يعتبر إعادة تأكيد لمركز «بيتك» الريادي ليس فقط على مستوى الكويت والمنطقة، بل على مستوى العالم، منوها بأن «بيتك» أول بنك على مستوى الكويت ومن الأوائل على مستوى الخليج العربي الذي يحصل على هذه الجائزة.



وأضاف العمر أن تعزيز الارتباط الوظيفي في «بيتك» من اهم الركائز التي يعتمد عليها، اذ يعتبر «بيتك» من أوائل البنوك المحلية والإقليمية في القيام بعمل الاستبيان الوظيفي السنوي، وذلك منذ عام 2013 - ومن خلاله يتم قياس رضا موظفيه بعملية شفافة ومهنية وسرية مع وجود إجراءات وخطط تنفيذية للعمل على تعزيز مكامن القوة التي يوضحها الاستبيان، والعمل على تطبيق التحسينات في بيئة العمل حسب المؤشرات التي يوضحها هذا الاستبيان.

وقد ترجم العمل الجماعي على كل المستويات إلى تصاعد مؤشر الارتباط الوظيفي سنويا بالمقارنة مع نتائج الأعوام السابقة وبالمقارنة مع المؤسسات الإقليمية والمؤسسات ذات الأداء العالي.



وأفاد العمر بأن نجاح الخطط التنفيذية الخاصة بتعزيز الارتباط الوظيفي جاءت نتاجا لترابط الأعمال الخاصة بهذا النشاط، حيث تعمل الموارد البشرية للمجموعة لتغطية جميع المستويات الوظيفية بخطط تتناسب مع احتياجاتهم ومتسقة مع اقتراحاتهم التطويرية، ما ساهم في تعزيز ارتباطهم الوظيفي وذلك من خلال ترجمة تطلعاتهم إلى الواقع.



وأكد العمر مهنية استبيان الارتباط الوظيفي، حيث تقوم إحدى أكبر وأعرق الشركات المختصة في استشارات الموارد البشرية بعمل الاستبيان من خلال عملية مهنية وشفافة مع المحافظة على سرية الموظف.



وأوضح العمر أن أتمتة الأعمال من اهم أسباب نجاح عمليات الموارد البشرية للمجموعة، حيث تعتبر الأنظمة والممارسات المتبعة في هذا الصدد الأكثر تطورا على مستوى الكويت والخليج مع وجود كادر مهني عالي الكفاءة للإشراف على هذا النظام والعمل على تطويره وتحسينه ونقله لمراكز أعلى ليواكب تطلعات «بيتك»، مشيرا الى أن الفريق القائم على الأنظمة في الموارد البشرية في «بيتك» يعتبر المرجع إقليميا فيما يخص تطبيق وتطوير وتحسين هذه الأنظمة، حيث تتم الاستعانة بخبراتهم وحلولهم ليس فقط على مستوى «بيتك» بل على مستوى بنوك وشركات محلية وإقليمية.



وأضاف: أثمرت هذه الجهود بفضل الله على حصول «بيتك» على جائزة «أفضل تطور في أتمتة الأعمال» ونال عنها الميدالية البرونزية، حيث صادقت مجموعة براندون هول الأميركية (Brandon Hall Group) على التطور الملموس في أنظمة «بيتك» وعلى النقلة النوعية الخاصة في أتمتة ورقمنة إجراءات عمل الموارد البشرية، ما ساهم في تطور خدمات الموارد البشرية وكفاءة وفعالية مخرجات أعمالها.



واعتبر العمر أن الجائزتين ثمرتا جهود وعطاء جميع العاملين في الموارد البشرية في «بيتك» والاهتمام المستمر من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورغبتهما الدائمة في تطبيق أفضل الممارسات وتحسين بيئة العمل ورفع درجة الولاء، ما يجعل الجائزتين حافزا نحو مزيد من التطوير والتحديث لتحقيق أعلى معدلات الأداء للقدرات البشرية العاملة في «بيتك» واستقطاب المزيد من الفائقين خاصة من الشباب الكويتي بما يسهم في خلق أجيال متتابعة من القياديين القادرين على تحمل المسؤولية والحفاظ على نمو وتطور«بيتك» محليا وعالميا.