تحدث «الشال» عن بيانات السكان والعمالة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يونيو 2022، مبينا انه لم تصدر البيانات التفصيلية لنهاية عام 2021، مبينا أن عدد السكان الإجمالي في الكويت قد بلغ في نهاية يونيو 2022 نحو 4.464 ملايين نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام نموا بنحو 1.8% مقارنة مع نهاية عام 2021 البالغ 4.386 ملايين نسمة (4.217 ملايين نسمة وفقا للإدارة المركزية للإحصاء)، أي بنمو سنوي متوقع بحدود 3.6%.



وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق تراجعا بنسبة 6.1% في عام 2021 مقارنة بتراجع بنحو 2.2%، في عام 2020، وبلغ الارتفاع المطلق خلال نصف عام نحو 78.7 ألف نسمة، وكان التراجع المطلق لعام 2021 بكامله نحو 285 ألف نسمة.



وزاد عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 13.4 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 0.9% (1.8% المعدل السنوي المتوقع) ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.502 مليون نسمة، وتراجعت نسبة الكويتيين قليلا من جملة السكان من نحو 33.94% في نهاية عام 2021 إلى نحو 33.65% وفق الأرقام الأخيرة.



ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 765.6 ألفا عدد الذكور البالغ نحو 736.5 ألفا. وارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 65.3 ألف نسمة، أي بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 2.3%، وبلغ عددهم نحو 2.963 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2011 - يونيو 2022 بلغ نحو 1.8%.



وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.64 مليون عامل أي ما نسبته نحو 59.2% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.5% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 73.3%، وعند مقارنتها مع نهاية يونيو 2021، فقد ارتفعت نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 16.3% إلى نحو 17.9% في يونيو 2022، وارتفعت قليلا نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 50.8% في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد أن كانت عند 49.8% في نهاية يونيو 2021، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 29.5%. وارتفع عدد العاملين الكويتيين بنحو 17.6 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 473.3 ألف عامل، مرتفعا من نحو 455.7 ألف عامل في نهاية يونيو 2021. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 372.9 ألف عامل، أي ما نسبته 78.8% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين.



وارتفع عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 13.6 ألف وظيفة، وبنسبة نمو ملحوظة بلغت 21.9% مقارنة بنهاية يونيو 2021.

ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد تراجعت إلى نحو 24.5 ألف عامل، أي ما نسبته 5.2% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية يونيو 2022 مقارنة بنحو 32.9 ألف عامل أو ما نسبته 7.2% في نهاية يونيو 2021.

وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 484.1 ألف عامل أي ما نسبته 10.8% تقريبا من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 77%.