تناول تقرير الشال أداء أسواق منتقاة خلال شهر أغسطس إذ جاءت المؤشرات إيجابية لغالبية الأسواق المنتقاة، حيث حققت خلاله 8 أسواق مكاسب، بينما حققت 6 أسواق خسائر مقارنة مع أداء شهر يوليو، وبانتهاء شهر أغسطس، انتهت الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بحصيلة إيجابية لغالبية الأسواق أيضا، إذ بلغت الأسواق الرابحة 8 أسواق، ضمنها احتلت أسواق إقليم الخليج المراكز السبعة الأولى، بينما بلغ عدد الأسواق الخاسرة 6 أسواق مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.



وكان أكبر الرابحين في شهر أغسطس السوق الهندي بمكاسب بحدود 3.4%، ليصبح أقل الرابحين منذ بداية العام بنحو 2.2%، وثاني أكبر الرابحين خلال أغسطس كان سوق دبي بمكاسب بنحو 3.2%، لتصبح جملة مكاسبه نحو 7.7% مقارنة مع نهاية العام الفائت.



وحقق سوق أبوظبي ثالث أعلى المكاسب خلال أغسطس بنحو 2.2%، ولكنها كانت كافية لنقله إلى المركز الأول ضمن قائمة الرابحين بمكاسب بنحو 16.3% مقارنة مع نهاية العام الفائت. ويتبعهم في مكاسب شهر أغسطس، بورصة مسقط والسوقان الياباني والسعودي بنحو 1.2%، 1.0% و0.69% على التوالي، ومن ثم بورصة البحرين بنحو 0.66%. وحققت بورصة قطر أقل المكاسب خلال أغسطس وبنحو 0.4%، لتصبح ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 15.5%.



وأكبر الخاسرين في شهر أغسطس كان السوق الفرنسي بخسائر بحدود 5%، وبذلك أصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو 14.4%، وثاني أكبر الخاسرين خلال أغسطس كان السوق الألماني بنحو 4.8%، هذه المكاسب جعلته يستقر في قاع المنطقة السالبة بخسائر بنحو 19.2% مقارنة مع نهاية العام الفائت.



وحقق السوق الأميركي ثالث أكبر الخسائر خلال أغسطس بنحو 4.1%، أي ارتفعت خسائره منذ بداية العام إلى نحو 13.3%. ويتبعهم في خسائر شهر أغسطس، السوق البريطاني والصيني بنحو 1.9% و1.6% على التوالي، ومن ثم بورصة الكويت بأداء سلبي طفيف وبنحو 0.1%، ولكنها ظلت رابع أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 9.5%.