نابولي يتخطى سبيتزيا ويتصدر و«اليوڤي» لتحقيق الانتصار الثالث.. و «باريس» يستعيد القمة بمهارة نيمار



تغلب برشلونة على مستضيفه قادش ٤-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد «رامون دي كارانزا» ضمن منافسات الجولة الـ 5 للدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع «البرسا» رصيده إلى 13 نقطة في صدارة «الليغا»، متقدما على ريال مدريد بفارق نقطة واحدة، فيما بقي الفريق الأندلسي دون رصيد من النقاط وفي المركز الأخير.

ولم يتمكن النادي الكتالوني من زيارة شباك خصمه سوى في الشوط الثاني، حيث جاء الهدف الأول بواسطة الهولندي فرينكي دي يونغ (55)، وتبعه بعدها بعشر دقائق المهاجم الپولندي روبرت ليڤاندوڤسكي، فيما سجل الثالث انسوفاتي (٨٦) واختتم الرباعية عثمان ديمبلي (٩٠) ضامنا صدارة مؤقتة بانتظار ما تسفر عنه مواجهة الريال اليوم مع ريال مايوركا.

وقد توقفت المباراة لأكثر من ٢٥ دقيقة بعد تعرض مشجعين في مدرجات «قادش» لأزمة صحية، وساعد كونان حارس الفريق الأندلسي الجهاز الطبي وسلمهم جهاز تنظيم ضربات القلب، وأنهى الحكم المباراة قبل انتهاء وقتها الأصلي والنتيجة تشير إلى تقدم برشلونة 2-0.

ويبدأ ريال مدريد فترة تمتد أسابيع عدة في غياب هدافه وقائده الدولي الفرنسي كريم بنزيمة المصاب عندما يستضيف ريال مايوركا اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وتمكن رايو ڤايكانو من الفوزعلى ضيفه ڤالنسيا 2-1، وسجل هدفي رايو إسحاق بالازون في الدقيقة الخامسة ونيكولاس إيغليسياس، لاعب ڤالنسيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52، فيما سجل هدف الخاسر مختار دياخابي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط، وتوقف رصيد ڤالنسيا عند 6 نقاط.

إيطاليا

انتزع نابولي الذي لم يخسر هذا الموسم في مختلف المسابقات، صدارة بطولة ايطاليا لكرة القدم مؤقتا من اتالانتا بفوزه الصعب على مضيفه سبيتزيا 1-0 في المرحلة السادسة السبت.

وانتظر الفريق الجنوبي حتى الدقيقة 89 ليسجل له جاكومو راسبادوري هدف المباراة الوحيد، ورفع نابولي رصيده الى 14 نقطة، وشهدت نهاية المباراة طرد مدرب نابولي لوتشانو سباليتي بعد مناوشات مع مقعد اللاعبين الاحتياطيين للمنافس.

ويملك نابولي 4 انتصارات مقابل تعادلين في الدوري المحلي منذ مطلع الموسم الحالي، وخاض نابولي المباراة في غياب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن (23 عاما) للإصابة.

فيما حقق الإنتر فوزا قاتلا على ضيفه تورينو 1-0، وسجل الكرواتي مارسيلو بروزوڤيتش الهدف الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

والفوز هو الرابع هذا الموسم لفريق انتر ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بينما تكبد تورينو الخسارة الثانية له بالدوري ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السابع مؤقتا.

ويمني أتالانتا النفس بالحفاظ على صدارته التاريخية للدوري الإيطالي لكرة القدم عندما يستضيف كريمونيزي صاحب المركز قبل الأخير في المرحلة السادسة.

ووجد أتالانتا نفسه منفردا بالصدارة في المرحلة الخامسة بفوزه على مونتسا 2-0 وخسارة شريكه السابق روما أمام اودينيزي 0-4، رافعا رصيده إلى 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل واحد بفارق نقطتين أمام مطارديه المباشرين نابولي وميلان حامل اللقب.

وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها أتالانتا ترتيب الدوري منفردا منذ عام 1964، وعلق مدربه جان بييرو غاسبيريني على ذلك قائلا: «لم يحدث أبدا في تاريخ أتالانتا الطويل أن يكون وحيدا في الصدارة، إنه شيء جميل للاعبين والمشجعين».

ويسعى يوڤنتوس الى تضميد جراح الخسارة أمام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 1-2 في الجولة الاولى من دور المجموعات لدوري الأبطال، وتحسين نتائجه في الكالشيو حيث حقق فوزين فقط مقابل ثلاثة تعادلات.

ويخوض يوڤنتوس، أحد 4 فرق لم تخسر حتى الان في الدوري مباراة سهلة نسبيا أمام ضيفه ساليرنيتانا العاشر. وفي باقي المباريات، يلعب ليتشي مع مونزا، وساسوولو مع أودينيزي، وبولونيا مع فيورنتينا، ولاتسيو مع فيرونا

فرنسا

استعاد باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوزه على ضيفه ستاد بريست 1-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب ستاد «بارك دي فرانس» في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن منافسات الجولة الـ 7 للدوري الفرنسي، رافعا رصيده إلى 19 نقطة من 7 مواجهات، ومتقدما بفارق نقطتين عن لانس صاحب المركز الثاني بـ 17 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 5 نقاط.

وجاء هدف «باريس» الوحيد بمهارة من مهاجمه البرازيلي نيمار، كما وقف الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما أمام عودة بريست للمباراة، بعدما تصدى ببراعة لركلة الجزاء التي سددها اسلام سليماني (70)، ليخرج النادي الباريسي فائزا.

كما تمكن لنس من الفوز على تروا 1-0 في افتتاح المرحلة، ويدين لنس بالنقاط الثلاث إلى رأسية مدافعه النمساوي كيفن دانسو الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 39. وارتقى لنس إلى النقطة 17.