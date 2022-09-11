تغلب الإسباني كارلوس ألكاراس على صاحب الأرض فرانسيس تيافو فيما عبر النرويجي كاسبر رود الروسي كارن خاتشانوف، ليضربا موعدا في نهائي بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، للظفر بأول غراند سلام وصدارة التصنيف العالمي.



وسيكون هذا النهائي الأول في فلاشينغ ميدوز للإسباني المصنف رابعا عالميا والنرويجي السابع، لضمان المركزين الأولين في التصنيف، بسياق جديد وسيناريو حماسي.



ومن أجل استغلال فرصة تحقيق أول لقب كبير له في مسيرته وهو في سن التاسعة عشرة، كان على «الظاهرة» ألكاراس أن يقاتل لأربع ساعات و19 دقيقة لهزيمة تيافو 6-7 (6/8)، 6-3،6-1،6-7 (5/7) و6-3، بعدما كان الأميركي منتشيا بإقصاء مواطن الأول رافايل نادال من ربع النهائي.



ومع إضافة خمس ساعات وربع الساعة لفوزه على الإيطالي يانيك سينر في مباراة ملحمية بربع النهائي، يكون الإسباني قد قضى أكثر من تسع ساعات ونصف الساعة في ملعب آرثر آش في أقل من يومين فقط.



وعن مواجهته مع رود وإمكانية أن يكون أصغر مصنف أول عالميا في التاريخ، قال ألكاراس إن «رود سبق أن لعب مباراة نهائية في رولان غاروس (فرنسا المفتوحة)، أما أنا فهذا أول نهائي لي في بطولة كبرى.

سأترك كل شيء للملعب، لكن سيتعين علي السيطرة على أعصابي في هذا ضوء السياق».