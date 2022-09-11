أهدر بايرن ميونخ حامل اللقب فرصة الانفراد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه شتوتغارت 2-2 أمس في المرحلة السادسة من «البوندسليغا».



وتعرض بوروسيا دورتموند لهزيمته الثانية هذا الموسم وسقط على ملعب لايبزيغ 0-3.



وفي باقي المباريات، فاز هوفنهايم على ضيفه ماينز4-1 وفولفسبورغ على مضيفه انتراخت فرانكفورت 1-0، فيما تعادل هيرتا برلين مع ضيفه باير ليفركوزن 2-2.



وحصد بايرن نقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويقتسم صدارة «البوندسليغا» مع هوفنهايم ودورتموند وفرايبورغ، وسجل بايرن تعادله الثالث مقابل ثلاثة انتصارات ويبقى هو الوحيد رفقة يونيون برلين وكولون الذين لم يتعرضوا لأي هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي.



وكان أوغسبورغ قد افتتح الجولة بفوز على فيردر بريمن 1-0. ويلتقي اليوم كولن مع أونيون برلين، فرايبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ