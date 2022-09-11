محمد الجلاهمة



حذر مصدر أمني عبر «الأنباء» من عصابة بدأت تمارس نشاطا غير مشروع أخيرا ببيع سيارات مستعملة موديلات حديثة ويعرضون لها بأسعار بأقل من نصف قيمتها الفعلية على وسائل التواصل.



وأوضح المصدر: يقوم اشخاص بالتواصل مع عارضي تلك المركبات ليتم اخطارهم بأن السيارة المطلوبة عليها طلب شديد وفي حال الجدية في الشراء فإن عليهم دفع مبلغ مالي يتم إرسال روابط بمبالغ تصل 500 دينار ومن ثم يكتشف المشترون أنهم وقعوا ضحية نصب.



وأضاف أن رجال المباحث يقومون بجمع التحريات لضبط هذه الشبكة حال وجود أي من أفرادها داخل الكويت.



ودعا المصدر المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق خلف عمليات النصب تلك وأيضا الحذر من عصابات ترسل رسائل نصية بأن البطاقة البنكية تم حظرها ثم تطلب بيانات بنكية قبل أن تقدم على سرقة الأرصدة.