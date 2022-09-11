ممثل صاحب السمو .. رئيس الوزراء إلى نيويورك الخميس لإلقاء كلمة الكويت في الأمم المتحدة

رئيس الوزراء يغادر البلاد الخميس متوجهاً إلى نيويورك ليلقي كلمة الكويت في اجتماعات الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة





مريم بندق



في أول مهمة رسمية يغادر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح البلاد نهاية الأسبوع الجاري متوجها إلى نيويورك حيث يمثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق أعمالها 13 الجاري.

وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح سيلقي كلمة الكويت نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وبعض القياديين عن الجهات الاستثمارية، وتوقعت المصادر أن يغادر سموه الخميس المقبل.

وتبحث الدورة في القضايا المطروحة على الساحة الدولية ومنها الحرب الروسية - الاوكرانية والارهاب والأوضاع في الشرق الأوسط وغيرها من القضايا المدرجة علي جدول الأعمال.

هذا، وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في اجتماعه غدا سيواصل متابعة أعمال الوزارات المختصة المعنية بتطبيق الضوابط والإجراءات القانونية لضمان الإرادة الحرة للناخبين في حسن اختيار من يمثلهم من خلال انتخابات نزيهة.



وكشفت المصادر عن انه سيتم ابلاغ المشطوبين والذين سيمنعون من تنفيذ طلبات الترشح للانتخابات خلال ساعات لوجود عوائق قانونية مع اتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في الطعن في الدوائر المتاحة بكل دائرة من الدوائر الخمس، مع توقعات بانسحابات جديدة.

ممثلاً لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد

رئيس الوزراء يغادر البلاد الخميس متوجهاً إلى نيويورك ليلقي كلمة الكويت في اجتماعات الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة



في أول مهمة رسمية، يغادر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح البلاد نهاية الأسبوع الحالي متوجهاً إلى نيويورك حيث يمثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق أعمالها 13 الجاري.

وعلمت " الأنباء" من مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح سيلقي كلمة الكويت نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وبعض القياديين عن الجهات الاستثمارية، وتوقعت المصادر أن يغادر الخميس المقبل.

وتبحث الدورة في القضايا المطروحة على الساحة الدولية ومنها الحرب الروسية- الاوكرانية و الارهاب والأوضاع في الشرق الأوسط وغيرها من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.