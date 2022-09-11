استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.308 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.36 في المئة ليبلغ 0.309 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.58 في المئة إلى مستوى 0.357 دينار والفرنك السويسري بنسبة 1.67 في المئة ليبلغ 0.321 دينار في حين استقر الين الياباني عند 0.002.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.