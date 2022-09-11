يعد مرض السكري من أكثر الأمراض شيوعا، إلا أن الكثير من الأشخاص لا يدركون أنهم يعانون منه لعدم وجود أعراض واضحة، لذا من المهم الانتباه إلى بعض الأعراض التي قد تظهر على اليدين.

مرض السكري من النوع 2 يتطور عندما تكون الخلايا المنتجة للأنسولين في الجسم غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الأنسولين، أو عندما لا يعمل الأنسولين الذي يتم إنتاجه بشكل صحيح.

قد يبدو الأمر غريبا، لكن يمكن أن تكون يديك مؤشرا رئيسيا في تشخيص الحالة.

خبراء أكدوا أن هناك بعض العلامات التي يجب أن تنتبه إليها في يديك، وتحديدا الأظافر.

إلى ماذا يجب أن تنتبه؟

دراسة سابقة وجدت أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يعانون من مشاكل في الدورة الدموية، مما يعني أنك قد تلاحظ احمرارا حول الأظافر.

يجب أيضا أن تراقب الجلد الزائد حول الأظافر، ومدى إحكام غرس الظفر داخل فراش الظفر.

خبراء قالوا كذلك إن المصابين بالسكري قد يصابون بنزيف أو تقرح حول الأظافر.

قد تظهر "خطوط بو" على أظافر المصابين بالسكري، وهي انخسافات صغيرة تمتد بالعرض أو الطول على سطح الأظافر.

وكما هو من المهم أن تفحص أظافر يديك، أكد خبراء على ضرورة أن ينتبه مرضى السكري إلى أظافر قدميهم، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تعرف باسم "فطار الأظافر"، حيث تتحول الأظافر إلى اللون الأصفر وتصبح هشة، وفق ما ذكر موقع صحيفة "الصن" البريطانية.