بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير ويليام أمير ويلز أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بمناسبة تسميته أميرا لويلز من لدن صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد في أداء واجبات ومهام منصبه الرفيع، مشيدا سموه برسوخ العلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الصديقين، ومعبرا عن التطلع للارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل، متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.