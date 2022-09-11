نفذ موظفو مكتب الانماء الاجتماعي صباح اليوم اعتصاما مطالبين بإعادة تبعية المكتب إلى مجلس الوزراء بعد نقله إلى وزارة الشؤون، وقد فاجأ وزير الشؤون فهد الشريعان المعتصمين بالحضور واستمع لمطالبهم وطلب منهم تشكيل وفد من الموظفين وإعداد مذكرة بمطالبهم، مطالبا إياهم بتوفير جو مناسب للعمل والصبر قليلا لبحث مطالبهم.

وتمثلت المطالب والأسباب التي أدت إلى الاعتصام فيما يلي:

٭ إرجاع حقوق الموظفين والفروقات المالية التي تم وعدهم بأنها لن تتغير عند نقل التبعية ولكنها تغيرت.

٭ المزايا المالية مثل البونص السنوي تم تخفيضه الى 300 دينار بعد أن كان راتبا كاملا.

٭ حرمان الموظفين من حقوقهم الإدارية بحيث ان الموظف لا يستطيع أن يترقى لأن «الشؤون» تريد تسكين المناصب من موظفيها وابناء المكتب اولى بهذه المناصب الشاغرة.

*التهديد المستمر بإلغاء مكتب الانماء وتوزيع الموظفين على أقسام وادارات وزارة الشؤون، وتهديدهم بمس رواتبهم وازالة بدلاتهم السابقة

*تفعيل دور مكتب الإنماء الاجتماعي واعادة التعاقد مع الاستشاريين الذين أنهوا خدماتهم بسبب نقل التبعية والتعذر بعدم وجود ميزانية.

*المكتب كان يستقبل سنويا أكثر من 2000 مراجع والخدمات التي يقدمها كلها مجانية علما بوجود احصائيات شهرية تثبت ذلك، فهناك حاجة كبيرة إليها بدلا من دفع مبالغ خيالية للاستشارات.

*تم نقل التبعية بدون رأي الموظف بحيث ان كل موظف عين اساسا بمجلس الوزراء وليس بوزارة الشؤون.

*توفر مبنى خاص وكيان مستقل لمكتب الانماء الاجتماعي يتماشى مع طبيعة عمله.