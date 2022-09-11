أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فتح التسجيل للشباب الكويتي في برنامج المحكم التجاري الدولي «Kuwait arbitration» الذي يستهدف الفئات العمرية من 23 إلى 35 عاما.

وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس ان البرنامج يستهدف تأهيل المحكمين الكويتيين على المستوى الدولي من اختصاص القانون والهندسة والتجارة «محاسبة وتمويل» وفتح باب دولي لهم وخلق فرص عمل دولية للشباب الكويتي، مؤكدة أن البرنامج يسهم في تأهيل كوادر قانونية فنيا ومهنيا من الشباب الكويتي والعمل على رفع مستوى الوعي في التحكيم القانوني الدولي.

وأوضحت أن البرنامج يهدف أيضا الى إلمام الشباب بأسس عمليات التحكيم التجاري الدولي ورفع كفاءتهم وصقل مواهبهم عبر مناهج تدريبية أكاديمية تتيح لهم فرصا وظيفية في مجال التحكيم التجاري الدولي، مشيرة الى انه يتضمن دمج الجانب الأكاديمي للدراسات القانونية بالجانب العملي التطبيقي، وتدريب الشباب على كيفية تحريك دعوى التحكيم وكيفية اشكالية هيئة المحكمين وصياغة دعوى بطلان التحكيم.

وذكرت أن البرنامج يؤهل شباب الكويت للعمل بمجال التحكيم التجاري الدولي، وإكسابهم مهارة إبرام اتفاقيات التحكيم الدولي وكشف الثغرات، بالإضافة لتوضيح المبادئ الأساسية لقواعد التحكيم الدولية وتطبيقاتها، مشيرة إلى أهمية تعزيز تواجد محكمين كويتيين تجاريين دوليين في مراكز التحكيم التجاري الدولي، مبينة أنه يتم تمثيل الكويت حاليا بمحكمين من دول أخرى.

ودعت الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الى الدخول لموقع الهيئة العامة للشباب لمشروع برنامج المحكم التجاري الدولي، شرط وجود مؤهل دراسي لا يقل عن بكالوريوس وإجادة اللغة الانجليزية.