أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالتكليف د.رنا الفارس رفع سقف التوزيعات للقسائم الحكومية بمشروع جنوب سعد العبدالله، وبناء على توجيهاتها اعتمدت لجنة التوزيع قرار زيادة عدد القسائم في التوزيعة الواحدة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله عن اعداد القسائم في التوزيعات السابقة.

وقالت الوزيرة في بيان صحافي إن زيادة عدد القسائم يأتي حرصا على تسريع وتيرة التوزيعات للمشروع وتقليص فترة انتظار المواطنين للحصول على بطاقة دخول القرعة بأسرع وقت ممكن.

كما لفتت الفارس الى أن زيادة اعداد التوزيعات في القسائم الحكومية ستشمل أيضا مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد اعتبارا من الضاحية N5 بما يزيد على 300 قسيمة للتوزيعة الواحدة.

وأكدت د.رنا الفارس أن المؤسسة حريصة كل الحرص على تذليل كل المعوقات وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بحل مشاكل وملاحظات المراجعين، والسعي لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتسليمهم قسائمهم.

وأشادت الوزيرة بجهود لجنة التوزيع بالمؤسسة في أداء أعمالهم بشكل منظم ومريح للمواطنين، ومساعدتهم في اختيار موقع قسائمهم بكل أريحية.