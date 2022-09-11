استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، أطلقت مبرة العوازم الخيرية مشروعها لدعم وتجهيز الطلاب الأيتام والمحتاجين داخل الكويت، بالاحتياجات والمستلزمات المدرسية، وسداد الرسوم الدراسية.

وقال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد سعود البسيس إن المشروع يهدف لمساعدة الطلاب الأيتام وأبناء الأسر المتعففة مع بدء العام الدراسي، نظراً لما تشكله المستلزمات الدراسية من ثقل كبير على عاتق الكثير من عوائلهم، وتذليل العقبات التي تعترضهم بمختلف المراحل الدراسية.

وتابع نستهدف توفير الحقائب المدرسية التي تشتمل على الدفاتر والأقلام ومختلف المستلزمات المدرسية الأساسية، بالإضافة إلى سداد المصروفات الدراسية عن الطلاب الأيتام والمحتاجين، ليتمكنوا من الاستمرار في تعليمهم، وتجنباً لحرمانهم من الالتحاق بصفوفهم الدراسية.

كما دعا البسيس أهل الخير إلى التفاعل مع المشاريع التعليمية الداعمة لتجهيز ومساعدة الطلاب الأيتام والمحتاجين، والتبرع لهم ليكونوا خير عون لهؤلاء الطلاب في مسيرتهم الدراسية، موضحاً أن التبرع للمشروع متاح عبر الموقع الإلكتروني للمبرة awazem.org أو من خلال الخطوط الساخنة للمبرة 51000016- 50254444 سائلاً العلي القدير أن يكتب لهم الأجر والمثوبة.