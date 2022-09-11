قام وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ محمد العبدالله ظھر الیوم بزیارة إلى سفارة المملكة المتحدة لدى الكویت، حیث نقل تعازي صاحب السمو الأمیر الشیخ نواف الأحمد، وسمو نائب الأمیر وولي العھد الشیخ مشعل الأحمد، ورئیس مجلس الوزراء سمو الشیخ أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومة وشعب الكویت، وذلك بوفاة الملكة إلیزابیث الثانیة ملكة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة الصدیقة، مستذكرا مسیرة جلالتھا الرائدة والتي أكسبتھا تقدیر المجتمع الدولي وحرص جلالتھا على تعزیز العلاقات التاریخیة الراسخة التي جمعت الكویت والمملكة المتحدة الصدیقة.