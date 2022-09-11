قدم السفیر طارق الفرج نسخة من أوراق اعتماده الى وزیر الخارجیة العراقي فؤاد حسین سفیراً للكویت لدى العراق.

وقال السفیر الفرج في تصریح لـ «كونا» الیوم الأحد انه نقل خلال لقائه الوزیر العراقي مساء امس تحیات وزير الخارجیة الشیخ د.أحمد ناصر المحمد وتمنیاته له وللشعب العراقي الشقیق بالتقدم والازدھار.

وأكد السفیر حرص الكویت على تعزیز العلاقات الثنائیة مع العراق وفتح مجالات جدیدة للتعاون بما یخدم مصلحة البلدین والشعبین.

وأوضح أن الوزیر العراقي دعا الى بناء علاقات اقتصادیة متینة بین الكویت والعراق اللذین یؤدیان دورا مھماً في ترسیخ الاستقرار بالمنطقة.