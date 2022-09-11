أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف لافي السبيعي ضرورة التزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بالأنظمة والقوانين والقرارات المنظمة لشروط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة 2022 وبالقرار الوزاري رقم 143/2016.

واضاف السبيعي في بيان صحافي اليوم الاحد انه لوحظ ان «بعض الوسائل الإعلامية ما زالت تعلن عن نتائج استطلاعات وتحليلات تحاول من خلالها توجيه الرأي العام بشأن انتخابات مجلس الأمة».

وأوضح ان ذلك يتم «عبر تقديم برامج واستطلاعات رأي وتحليلات تتجاوز حدود ما تتيحه القوانين والتشريعات على نحو يوحي بالانتصار لطرف معين دون آخر من غير امتلاك قاعدة بيانات ومعلومات من جهة أو مركز متخصص بإجراء مثل تلك الاستطلاعات ما يخالف المادة (6) من القرار الوزاري رقم 143/2016».

وشدد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتشريعات التي تنظم العمل الإعلامي في الكويت وما جاء بالقانون رقم 3/2006 (قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته) والقانون رقم 61/2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته والقانون رقم 8/2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني ولائحته.

وبين أن وزارة الإعلام ستتخذ إجراءاتها القانونية اللازمة بحق تلك الوسائل الإعلامية والقنوات والمنصات الإلكترونية المخالفة للنشر والبث دون ترخيص من خلال إحالتها إلى النيابة العامة.