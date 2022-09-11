بعد مرور 21 عامًا على هجمات 11 سبتمبر 2001، إليكم نظرة على الأحداث التي راح ضحيتها 2977 شخصًا في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة وخارج شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

وقعت الهجمات بعد اختطاف 19 رجلاً أربع طائرات تجارية أمريكية محملة بالوقود متجهة إلى وجهات في الساحل الغربي. دبر الهجمات أسامة بن لادن زعيم القاعدة.

في موقع مركز التجارة العالمي في مانهاتن نيويورك، قُتل 2753 شخصًا نتيجة تحطم رحلة الخطوط الجوية الأمريكية المختطفة 11 وطائرة يونايتد إيرلاينز 175 عن عمد في البرجين الشمالي والجنوبي.

من بين أولئك الذين لقوا حتفهم خلال الهجمات الأولية والانهيارات اللاحقة للأبراج، كان 343 من رجال الإطفاء، و23 من ضباط الشرطة و37 من ضباط هيئة الميناء. وتراوحت أعمار الضحايا بين سنتين و85 عامًا. ما يقرب من 75-80٪ من الضحايا كانوا من الرجال.

وفي البنتاغون في واشنطن، لقي 184 شخصًا مصرعهم عندما تحطمت طائرة الرحلة 77 للخطوط الجوية الأمريكية المخطوفة في المبنى.

وبالقرب من شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، لقي 40 راكبًا وأفراد طاقم الرحلة رقم 93 لشركة يونايتد إيرلاينز مصرعهم عندما تحطمت الطائرة في أحد الحقول. ويعتقد أن الخاطفين حطموا الطائرة في ذلك الموقع بدلا من هدفهم المجهول بعد أن حاول الركاب وطاقم الطائرة استعادة السيطرة على الطائرة.

وقٌدرت تكلفة هذه الهجمات بـ 500 ألف دولار لتخطيط وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر.

ووصلت الخسائر الاقتصادية إلى 123 مليار دولار تقريباً بعد انهيار برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، وكذلك انخفاض في رحلات شركات الطيران على مدى السنوات القليلة التالية.

إلى جانب 60 مليار دولار التكلفة التقديرية لأضرار موقع مركز التجارة العالمي، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمباني المحيطة والبنية التحتية ومرافق مترو الأنفاق. و40 مليار دولار قيمة حزمة الطوارئ لمكافحة الإرهاب التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي في يوم 14 من نفس الشهر. وأيضاً 15 مليار دولار - حزمة مساعدات أقرها الكونغرس لإنقاذ شركات الطيران.

ولإنهاء تنظيف الحطام استغرق الأمر 3.1 مليون ساعة من العمل لتنظيف 1.8 مليون طن من الحطام. وبلغت التكلفة الإجمالية للتنظيف 750 مليون دولار.