جذبت قصص والت ديزني البشر في جميع أنحاء العالم منذ تأسيسها في .1923

وسيقام بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس شركة والت ديزني معرض يمر في جولة دولية العام المقبل بهذه المناسبة.

وسيكون العرض العالمي الأول في 18 شباط/ فبراير 2023 في فيلادلفيا بالولايات المتحدة، وتبدأ الجولة الأوروبية في 18 نيسان/أبريل 2023 في حديقة ميونخ الأولمبية.

وقال ديتر زيملمان رئيس شركة زيملمان للترفيه بالصور المجسدة: "نحن فخورون بقدرتنا كمنظم ألماني على إنتاج وإقامة المعرض بمناسبة مرور 100 على تأسيس أكبر مجموعة ترفيهية في العالم".

ويمكن للمعجبين أن يشاهدوا قصصهم المفضلة في عشر صالات عرض مع "ديزني 100" سواء مع شخصيات ميكي ماوس أو مع ماري بوبينز في غرفة الأطفال أو مع شخصيات أرييل ، والكابتن جاك سبارو أو نيمو في أعالي البحار أو مع سكاي ووكر، أو ستيتش وثور في المجرات البعيدة.

وقالت الشركة في بيان لها إن ديزني تفتح لأول مرة خزينة محتوياتها وتعرض مئات الأشياء الاستثنائية، بما في ذلك أكثر من 250 عملا فنيا وتشكيلات أصلية نادرا ما تشاهد، وأزياء ومعدات وتذكارات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك توفر ديزني نظرة ثاقبة في صنع الشخصيات والأفلام والعروض ومناطق الجذب الأكثر شهرة من ديزني لاند إلى عالم والت ديزني.