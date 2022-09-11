أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل مجموعة جديدة من الخصائص إلى نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، تساعد المستخدمين في الاشتراك في ملف واحد في وقت واحد، مع تحذير المستخدمين الذين يعانون من الصمم من الأصوات التحذيرية والاشتراك في مشاهدة ملفات الفيديو عبر موقع يوتيوب.

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن الخصائص الجديدة التي كشفت عنها جوجل مؤخرا، تساعد في تحسين جودة حياة مستخدمي هواتف أندرويد في العديد من الفئات. ويمكن لمستخدمي أندرويد الاستفادة من خاصية "نير باي شير" (المشاركة القريبة) لإرسال الملفات بصورة فورية ومباشرة إلى العديد من الأجهزة الأخرى المشتركة في نفس الحساب في وقت واحد. وسوف يتسلم المستخدم الملف حتى لو كان الجهاز مغلقا.

ورغم أن خاصية التنبيهات الصوتية تستطيع بالفعل تحذير المستخدمين الصم أو الذين يعانون من مشكلات في السمع عند صدور تحذيرات صوتية معينة مثل إنذار الحريق ، أو تسرب المياه في المكان، أو وجود قرع على الباب، فإنه في مقدور هذه الفئة من المستخدمين إضافة المزيد من المواقف والتنبيهات التي يرغبون فيها وذلك عند حدوثها عبر خاصية التنبيهات.

كما كشفت شركة جوجل عن إضافة خاصية جديدة إلى خدمة تلفزيون جوجل، لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال إيجاد مكتبة للأفلام مزودة بوصف صوتي لكل فيلم. وللاستفادة من هذه الخدمة يقوم المستخدم بالنقر على زر "مساعد جوجل" (جوجل أسيستنت) ثم يطلب "البحث عن أفلام مع وصف صوتي".

كما يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد حاليا المشاهدة الجماعية للفيديوهات أو تشغيل عدد محدود من الألعاب الكلاسيكية مثل أونو أو هيدز آب مع ما يصل إلى 100 صديق من خلال خدمة "جوجل ميت" بفضل خصائص المشاركة المباشرة الجديدة.