توصل علماء من جامعة إديث كوان في كندا إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بفيتامين "ك" يقل خطر إصابتهم بأمراض القلب المرتبطة بتصلب الشرايين (الحالات التي تؤثر في القلب أو الأوعية الدموية).

ومرض تصلب الشرايين ينتج عن تراكم طبقة " البلاك" من رواسب المواد الدهنية والكوليسترول ومنتجات النفايات الخلوية والكالسيوم والفيبرين في الشرايين مما يجعل جدرانها سميكة وصلبة. وعند انسداد شريان رئيسي تظهر علامات وأعراض شديدة مثل تلك التي تحدث مع نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو جلطة دموية.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن فيتامين "ك" بنوعيه الأول والثاني قد يقلل من خطر الإصابة بمرض تصلب الشرايين في القلب. ومع ذلك، فإن الدراسات التي تربط تناول فيتامين ك بأمراض القلب محدودة.

وفي الدراسة الحالية، التي شملت أكثر من 50 ألف بالغ، يهدف الباحثون إلى فحص العلاقة بين تناول فيتامين "ك" الغذائي والاستشفاء من أمراض القلب المرتبطة بتصلب الشرايين.

وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أعلى كمية من فيتامين " ك1" تقل مخاطر إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 21% في دخول المستشفى، وتصل هذه النسبة إلى 14% للأشخاص الذين يتناولون أعلى كمية من فيتامين "ك 2".

وبناءً على النتائج، أوصى الباحثون بتناول الوجبات الغذائية الغنية بفيتامين " ك 1" أو " ك 2" باختلاف مصادرهما للوقاية من أمراض القلب.