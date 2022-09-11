أفادت وسائل إعلام محلية بلجيكية أنه سيتم تغيير موقع السفارة الأمريكية في بلجيكا لتنتقل إلى حي إتيربيك في بروكسل.

واختارت السلطات الأمريكية، المكاتب السابقة لبنك (أي.إن.جي.) لموقعها الجديد، وفق ما نقلته مجلة بوليتيكو الأوروبية

وتقع السفارة الحالية في قلب المدينة بالقرب من محطة مترو، وجرى تغيير الموقع بسبب محاولات تعزيز الأمن حول السفارة؛ الأمر الذي أدى إلى مشاكل قانونية بعد شكاوى من السكان.

وسيشمل الموقع الجديد السفارة ومكتب التمثيل الأمريكي في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ورحب عمدة حي إتيربيك، فنسنت دي وولف، بهذه الخطوة، قائلا: "أنا سعيد لأن الأمريكيين اختاروا بلدتنا الجميلة للاستقرار فيها."

وأضاف دي وولف أن موافقة السكان المحليين ضرورية حتى تنجح الخطة وبالنظر إلى الاضطراب الذي ستسببه مؤتمرات القمة التي ينظمها حلف شمال الأطلسي والقمة الدولية للمنطقة. لا يزال المشروع ينتظر الحصول على إذن، لكن رئيس البلدية يقول إنه ينظر إلى وصول السفارة بروح إيجابية".