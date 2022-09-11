أظهرت بيانات مرصد "كونفتوريزمو-كونفكوميرتشو" لقياس ميل الإيطاليين للسفر أن 12 مليون إيطالي سيقومون برحلات داخل البلاد أو خارجها خلال شهر أيلول/سبتمبر الحالي.

وذكرت محطة "سكاي تي جي 24" التليفزيونية أن المرصد أوضح أن 9ر9 ملايين شخص سوف يسافرون داخل إيطاليا، فيما يسافر1ر2 مليون خارجها.

وبنهاية موسم الصيف، الممتد من حزيران/يونيو إلى نهاية أيلول/سبتمبر الحالي، سيكون 30 مليون شخص على الأقل قد حصلوا على إجازات.

وأضاف المرصد أن متوسط إنفاق المسافرين يبدو جيدا، إذ يبلغ متوسط إنفاق الفرد لرحلة مدتها 7 أيام أو أكثر 1280 يورو.

وبالنسبة للأماكن التي قصدها الإيطاليون خلال إجازاتهم، يشير المرصد إلىإن 33% توجهوا إلى البحر، و18% إلى الجبال، بينما فضل% 30 التوجه إلىالمدن العامرة بالفنون والمدن الكبرى والقرى الصغيرة.

وداخل إيطاليا، جاءت توسكانا في مقدمة الوجهات المفضلة للإيطاليين، تلتها صقلية، و سردينيا، وكامبانيا. وخارج البلاد كانت وجهات الإيطاليين المفضلة هي: إسبانيا وفرنسا واليونان وكرواتيا.