تستضيف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) المنتدى الإقليمي العربي بشأن تمویل العمل المناخي بالعاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس المقبل، وذلك استعدادا لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة (COP 27) والذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

ويشارك في المنتدى عدد من الوزراء والمسئولين رفيعي المستوى وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع الإنمائي الدولي، فيما يتحدث في المنتدى الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، COP27 وزير الخارجية سامح شكرى ونائبة الأمین العام للأمم المتحدة أمینة محمد والمبعوث الخاص لتمويل خطة عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 الدكتور محمود محيي الدين ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي.

ويعد المنتدى واحد من خمسة منتديات إقليمية تنظم في سياق التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين والذي تنظمه مصر مع روّاد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس.

ويتناول المنتدى احتياجات الدول العربیة من تمویل للعمل المناخي لضمان الأمن المائي والطاقة والأمن الغذائي في ظل ظروف مناخية متغيرة. وستعرض الدول الأعضاء خلال المنتدى المشاریع القابلة للتمویل التي تساهم في تسریع العمل المناخي، والسبل المبتكرة من التمویل ومبادرات إقلیمیة یمكن أن تتیح الفرص لاستثمارات القطاع الخاص والتمویل المختلط والدعم الثنائي.

جدير بالذكر أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.