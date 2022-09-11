أعلنت المنظمة الوطنية لتخزين النفايات المشعة في سويسرا اعتزامها إنشاء المستودع النهائي للنفايات النووية على الحدود مع ألمانيا جنوب منطقة هوهنتنجن الألمانية.

وكان هناك مكانان آخران مطروحان للاختيار وكلاهما أيضا قريب للغاية من الحدود الألمانية.

يذكر أن المكان المختار يقع في إقليم لينجرن شمالي سويسرا والذي تقع أجزاء منه على مرأى العين من أماكن في منطقة هوهنتنجن بولاية بادن فورتمبرج جنوب ألمانيا، وسيتم دفن النفايات على عمق عدة مئات من الأمتار في هذا المكان.

وذكر الموقع الإلكتروني للمنظمة أن " وقت الدفن المطلوب للنفايات عالية الإشعاع سيبلغ نحو 200 ألف عام فيما ستصل هذه المدة بالنسبة للنفايات الضعيفة والمتوسطة الإشعاع نحو 30 ألف عام".