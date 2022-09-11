شهد الطلب المتزايد على القنب الطبي من أوروبا إلى استراليا قيام شركة لإنتاج القنب في جنوب أفريقيا ببيع كل إنتاجها للعام المقبل مقدما.

فقد وقعت شركة "سافريكانا" للقنب في جنوب أفريقيا صفقات بيع مع ألمانيا واستراليا للجزء الأكبر من الإنتاج، طبقا لما ذكره باسم حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبتاسيا" أكبر مستثمر لديها، في مقابلة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكانت الشركة قد بدأت بناء منشآتها في العاصمة، بريتوريا في عام 2019، وشحنت باكورة زهورها من القنب في حزيران/يونيو الماضي.

وفي نفس الشهر، اتفقت مع شركة "ديميكان" ومقرها ألمانيا على توريد زهور القنب الطبية.

ولتلبية الطلب المتزايد، تهدف شركة "سافريكانا" لزيادة الإنتاج بمقدار خمسة أضعاف، بحلول عام 2024 . وستنفق 40 مليون دولار على توسيع منشآتها في بريتوريا لإنتاج 25 ألف كيلوجرام(55 ألف رطل) من زهور القنب سنويا من 5000 كيلوجرام حاليا، طبقا لما ذكره حيدر.