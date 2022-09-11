بحثت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، خلال "ملتقى السفراء" الذي عقدته بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الملتقى، الذي شارك فيه نحو 200 وزير ومسؤول حكومي وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للحكومات المقيمين في الإمارات، شكّل فرصة نوعية لبحث أوجه التعاون الدولي والشراكات العالمية الجديدة في تمكين الجيل المقبل من الحكومات، وتسليط الضوء على أولويات التعاون الدولي والخطط الاستراتيجية المستقبلية لتحقيق تأثير إيجابي عالمي على المجتمعات.

وأتاح الملتقى فرصة للتواصل ومشاركة التجارب والمعارف والخبرات العالمية في دعم العمل الدبلوماسي والقنصلي وتعزيز الاستفادة منها في تحديد التطلعات للعقد المقبل، واستكشاف فرص التعاون الدولي وأفضل الممارسات العالمية من خلال القمة العالمية للحكومات، وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي الهادف لبناء المجتمعات من خلال جمع الدبلوماسيين وصانعي القرار تحت مظلة واحدة لمشاركة الآراء والتطلعات نحو عقد جديد من عمل مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

يشار ‘لى أن القمة العالمية للحكومات هي حدث سنوي يقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وتجمع قادة بحكومات دول العالم لإجراء حوار عالمي حول السياسات الحكومية مع التركيز على قضايا المستقبل والابتكار التكنولوجي ومواضيع أخرى.