تعتزم الصين إطلاق ثلاث مهمات غير مأهولة إلى القمر على مدار الأعوام العشرة المقبلة، في إطار سعيها لمنافسة الولايات المتحدة في العصر الجديد للاستكشاف الفضائي.

ونقلت وكالة بلومبرج، اليوم السبت، عن ليو جيشونج، المسؤول ببرنامج الفضاء واستكشاف القمر الصيني، قوله إن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، المعادلة لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، حصلت على الموافقة لإرسال ثلاث مركبات مدارية إلى القمر في إطار برنامج تشانج آه القمري، بحسب تلفزيون الصين.

وأعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، والهيئة الصينية للطاقة الذرية أن علماء صينيين اكتشفوا معدنا قمريا جديدا من خلال فحص العينات التي جلبها المسبار القمري الصيني "تشانغ آه5-" من القمر.