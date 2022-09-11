قال مسؤول حكومي إن اليابان تراجع سياسة السيطرة على الحدود المتمثلة في وضع حد للزائرين يوميا عند نحو 50 ألف شخص، كما أنها سوف تلغي هذا الشرط" في المستقبل القريب".

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن نائب كبير أمناء مجلس الوزراء سيجي كيهارا القول في برنامج بتلفزيون فيجي إن الحكومة سوف تخفف قيود أخرى تتعلق بمتطلبات الحصول على تأشيرة الدخول و السفر مع وكالة سياحية، وذلك عندما تلغي بصورة كاملة الحد المفروض على عدد المسافرين الذين تستقبلهم يوميا.

ويشار إلى أن اليابان تخفف قيود مكافحة فيروس كورونا، المفروضة منذ أكثر من عامين تدريجيا. وقد رفعت اليابان مؤخرا الحد المسموح له لعدد القادمين من الخارج يوميا من 20 ألف إلى 50 ألف.

وقال كيهارا" سوف نراجع القيود تماما. سوف نقوم بذلك في المستقبل القريب".

وأضاف أنه على اليابان عدم التأخر في عملية جذب السائحين الأجانب، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه اليابان ضعف العملة المحلية " الين" مما يجعل البلاد مقصدا سياحيا جذابا.