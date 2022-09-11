أصدرت وزارة الداخلية قطاع الاعلام الامني بيانا جاء كالتالي:



بالإشارة الى ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط مجموعة من الاشخاص بتهمة شراء الاصوات، ان وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها المختصة تعمل بكل جهد لرصد اي مخالفات من شأنها افساد العملية الانتخابية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وتنفي الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط مجموعة من الاشخاص بتهمة شراء الاصوات، وأنه في حال ضبط اي واقعة سيتم الاعلان عنها فورا بمواقعنا الرسمية وبكل شفافية.



وتهيب بالجميع الى تحري الدقة فيما يتم نشره او يتداول من اخبار، وعدم الانجراف وراء الحسابات واخذ المعلومة من مصادرها الرسمية تجنبا للوقوع تحت المساءلة القانونية.