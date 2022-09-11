استغربت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد ظهور وثيقة القيم في ظل وجود دستور.



ولفتت الخالد في تصريح ل "الأنباء" ان الكويت تملك دستورا من اجمل الدساتير في العالم حيث كفل الحريات وكفل الاخلاق والنشء والاسرة والامومة وارسى مبادئ اساسية للحفاظ على المجتمع وكفل الحريات بكل انواعها.



ورفضت الخالد وثيقة القيم بالقول ان الوثيقة اتت بمخالفة صريحة لمبدأ الحريات.



وقالت ان الدستور هو اسمى وثيقة فلماذا الاتجاه نحو وثائق لتكسبات انتخابية.



وبينت ان طرح مثل هذه الوثائق يعيدنا للتفكير بمدى فهمنا للدستور والتزامنا به وتطبيقه، معتبرة انه متى ما فهمنا الدستور جيدا والتزمنا بتطبيقه لن نجد مثل هذه الوثائق.