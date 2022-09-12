الشمام.. الفوائد الصحية والحقائق الغذائية



يمثل الشمام أحد أنواع البطيخ الذي يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ونسبة كبيرة من الماء تصل إلى 90%.

ويحتوي الشمام على فيتامين A (في شكل بيتا كاروتين) وكذلك فيتامين C، وهي مصدر جيد للبوتاسيوم المعدني، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، ولكنها مليئة بالنكهة.



قالت اخصائية تغذية هيذر مانجيري: «يعد هذا البطيخ خيارا رائعا عندما يتعلق الأمر بالمغذيات لكل سعرة حرارية».

وأضافت: «كوب واحد من الكنتالوب يحتوي على حوالي 55 سعرة حرارية فقط (بسبب محتواه المائي العالي) ولكنه يوفر أكثر من 100% من احتياجاتك اليومية من فيتامين A، وأكثر من 50% من الاحتياجات اليومية لفيتامين C، و1.5 غرام من الألياف ومصدر مهم للبوتاسيوم».



فما فوائد أكل الشمام؟ قالت مانجيري: «إن كلا من فيتاميني A وC من مضادات الأكسدة التي تعمل على الحفاظ على صحة الجسم، ومضادات الأكسدة تمنع وتبطئ تلف الخلايا والأنسجة من خلال مهاجمة الجذور الحرة، وهي جزيئات تحتوي على إلكترون غير متزاوج: الكثير من الجذور الحرة في الجسم يسبب الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى مشاكل، لكن مضادات الأكسدة تعمل على الحفاظ على التوازن الصحي للجذور الحرة وتساعد على منع الإجهاد التأكسدي».

وأضافت مانجيري إن فيتامين (A) الموجود في الشمام هو أيضا عنصر غذائي أساسي للرؤية الصحية، خاصة لأنه قادر على الرؤية في الضوء الخافت.

ووفقا لمايو كلينك، يمكن للألياف والماء في الشمام أن تساعد في الهضم وتساعد على منع الإمساك، عند تضمينها كجزء من نظام غذائي غني بالألياف، مثل النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

أما مخاطر تناول الشمام فبشكل عام، لا يشكل تناوله خطرا كبيرا بالنسبة لمعظم الناس، ومع ذلك فقد تم ربطه بأربع فاشيات للأمراض التي تنقلها الأغذية منذ عام 2006، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وكانت غالبية هذه الحوادث عبارة عن عدوى بكتيرية ناجمة عن السالمونيلا، لكن الناس أصيبوا أيضا بمرض الليستيريا.

وقد يكون الشمام عرضة لتفشي الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء لأن الفاكهة تنمو على اتصال وثيق بالأرض، حيث قد تتلوث بالبكتيريا من التربة أو الماء أو الحيوانات قبل حصادها، ويحتوي البطيخ على سطح خارجي خشن وملمس يمكنه حبس البكتيريا.

المصدر: «لايف ساينس»

