استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد. إلى ذلك، بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير وليام أمير ويلز ضمنها سموه خالص التهاني بمناسبة تسميته أميرا لويلز من لدن صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق في تحقيق المتطلبات المهمة لمنصبه الرفيع.