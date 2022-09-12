قضية الصحة تشكل هاجساً يؤرق كل إنسان لأنها تتعلق بسلامة وأرواح الناس وهذه مسؤولية عظيمة

لا توجد خصومة شخصية بيني وبين أي مسؤول إنما براً بقسمي استخدمت أدواتي الواجب تفعيلها

حاولنا إنجاز المشاريع والقوانين التي وعدنا بها ناخبينا وتحمل مسؤولية القيام بدورنا الرقابي على أكمل وجه

أتمنى من سمو رئيس الوزراء تفقد إدارة العلاج بالخارج وإعادة النظر في عملها ومعالجة مواطن التقصير فيها

الجلوس على مقاعد الوزراء والاعتصام بالمجلس كانا وسيلتي احتجاج راقيتين على التعطيل الحكومي المتعمد لجلسات البرلمان

الاعتصام موقف يسجل للتاريخ باسم الأمة بعدما تعطل العمل البرلماني بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة

نثمن إعلان القيادة عدم تدخل السلطة التنفيذية بانتخابات الرئاسة.. فهي سابقة تاريخية في تاريخ الكويت السياسي

لا نرضى للمرأة إلا معالي الأمور والأماكن اللائقة باحترامها ومكانتها التي أكدتها الشريعة الإسلامية بما يصونها ويحفظها طاهرة نقية

النظام الانتخابي الحالي نظام يفتقد العدالة الاجتماعية ومن المطالبين بتعديله بما يضمن العدالة والمساواة

نشيد بالتحركات الميدانية لسمو رئيس الوزراء والتي أعطتنا نوعاً من التفاؤل والأمل بأنه سيكون مختلفاً عن سابقيه ولديه نوايا جادة بالإصلاح

أتمنى من سمو الرئيس تقديم برنامج عمل حكومي إصلاحي واضح المعالم ومحدود بفترة زمنية محددة للتنفيذ مع مراقبة آليات التنفيذ ومدته

أعده للنشر: سلطان العبدان



أكد مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق د.أحمد مطيع العازمي أن الخطاب السامي لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بث روح الأمل والتفاؤل في كل بيت كويتي، مضيفا أن القيادة السياسية أعادت الاستقرار للبلد وأثلجت الصدور وأراحت القلوب ونزعت فتيل الأزمة.

وقال مطيع في لقاء صحافي «حاولنا إنجاز المشاريع والقوانين التي وعدنا بها ناخبينا وتحمل مسؤولية القيام بدورنا الرقابي على أكمل وجه»، مضيفا أن تحصين رئيس الوزراء بقرار «المزمع» مخالفة صريحة للدستور واللائحة وأدى إلى تأجيل الجلسات وغياب الإنجاز، فتصاعدت وتيرة عدم التعاون من الحكومة وصولا لاعتصام نواب في بيت الأمة وتدخلت القيادة العليا وصدر مرسوم الحل.

وتمنى مطيع من سمو رئيس الوزراء تفقد إدارة العلاج بالخارج وإعادة النظر في عملها ومعالجة مواطن التقصير فيها، لافتا إلى أن الجلوس على مقاعد الوزراء والاعتصام في المجلس كانا وسيلتي احتجاج راقيتين على التعطيل الحكومي المتعمد لجلسات البرلمان، مستدركا بقوله «اعترضنا على تغييب دور البرلمان بسلب أدواته الدستورية في الرقابة والتشريع واحتجاجا على الممارسات السلبية لرئيسي الحكومة والبرلمان آنذاك، وجلوسنا على مقاعد الوزراء كان الهدف منه إجبار الحكومة على سحب قرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء».

وذكر مطيع أن قرار (المزمع) سابقة تاريخية لم يعهدها البرلمان ولا توجد نصوص تؤكد أن الكراسي الأمامية للوزراء فقط.. فالحكومة هي التي رفضت حضور الجلسات وحجتها كانت ضعيفة، لذا فإن الاعتصام موقف يسجل للتاريخ باسم الأمة بعدما تعطل العمل البرلماني بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة، وإلى التفاصيل:



نريد منك تلخيصا لما شهده مجلس 2020 من أحداث اعتصام مجموعة من النواب وانتهاء بإصدار مرسوم الحل.



٭ لقد حاولنا جاهدين كممثلين للشعب أن يكون مجلس 2020 مجلس إنجاز المشاريع والقوانين التي وعدنا بها ناخبينا خلال فترة الترشح وأن نقوم كدلك بتحمل مسؤولية القيام بدورنا الرقابي على أكمل وجه، إلا أننا اصطدمنا بحجر عثرة تمثل في اتفاق رئيس المجلس السابق ورئيس مجلس الوزراء السابق كان هدفه تعطيل صلاحياتنا وسلب أهم أداة رقابية وهي أداة الاستجواب وذلك بعد إقرار تحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات المزمع تقديمها إليه لسنتين وهذا فيه مخالفة صريحة للدستور واللائحة، الأمر الذي أدى الى تأجيل جلسات مجلس الأمة وغابت الانجازات، ثم تصاعدت وتيرة عدم التعاون من السلطة التنفيذية وصولا الى اعتصام مجموعة من النواب في بيت الأمة حتى جاء تدخل القيادة العليا وإصدار مرسوم الحل.



لقد تقدمت باستجواب لوزير الصحة السابق د.باسل الصباح، ماذا كانت دوافعك؟



٭ بداية لا توجد بيني وبين الوزير السابق أو أي مسؤول خصومة شخصية إنما برا بقسمي على تأدية واجبي بما هو متاح لي من أدوات من الواجب تفعيلها تجاه التقصير والتجاوز، علما أن الاستجواب كان سيتضمن مجموعة من المحاور مدعمة بأدلة مادية دامغة تدين الوزير خصوصا بعد أن تلمس الجميع الفشل الذريع في قطاعات وزارته في التعامل مع جائحة كورونا، ناهيك عن الفساد المالي والإداري بالوزارة المثبت بتقارير ديوان المحاسبة دون أي رد فعل من الوزير، ايضا جاء طلب التقدم بالاستجواب بعد تجاهل الوزير عشرات الأسئلة بخصوص هذه التجاوزات مثلما كان يتجاهل الرد على جميع الأسئلة البرلمانية التي وجهها له النواب الآخرون وهو ما يعني رفضه التعاون مع السلطة التشريعية، لذلك قدمت استجوابي المكون من ثلاثة محاور، والذي اكد انه كان استجوابا مستحقا أن التقرير التالي لديوان المحاسبة أدان الوزير بكل ما تضمنته محاور استجوابي وزيادة لكن موقف الحكومة لم يمكنني من صعوده المنصة.



لكن المتابع لمسيرتك البرلمانية يجد أنك ليس أول مرة يكون لك موقف انتقاد حاد من قضايا وزارة الصحة وكأن السيناريو يعيد نفسه مع وزراء الصحة السابقين.



٭ قضية الصحة هاجس يؤرق كل إنسان لأنها تتعلق بسلامة وأرواح الناس وهذه مسؤولية عظيمة، تختلف عن أي شيء آخر، وهنا أتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن يشمل بتحركاته الميدانية إدارة العلاج بالخارج وأن يعيد النظر في عملها ويعالج مواطن التقصير فيها، ولينظر في ملفات المرضى المعطلة عمدا خصوصا مرضى السرطان التي لا تحتمل حالتهم التأجيل والتأخير.



هذا يقودنا إلى سؤال مشروع حول قيامك ومجموعة من النواب بالجلوس على مقاعد النواب، هل كانت محاولة لتعطيل الجلسات؟ وماذا عن اعتصامكم بمجلس الأمة؟



٭ الإجابة من شقين، الأول فكرة الجلوس على مقاعد الوزراء والاعتصام في المجلس كانتا وسيلتا احتجاج راقية على التعطيل الحكومي المتعمد لجلسات البرلمان وتغييب دوره بسلب أدوات النواب الدستورية بالرقابة والتشريع، واحتجاجا على الممارسات السلبية لرئيسي الحكومة والبرلمان آنذاك، فجلوسنا على مقاعد الوزراء كان الهدف منه اجبار الحكومة على سحب قرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء لسنتين الأمر المخالف للدستور بصريح العبارة وتعطيل لأهم أداة يملكها نائب مجلس الأمة، وسجل سابقة تاريخية لم يعهدها البرلمان الكويتي ولا توجد باللائحة أو الدستور اي مادة تقول إن الكراسي الأمامية هي للوزراء فقط لذلك الحكومة هي من رفض حضور الجلسات وكانت حجتها ضعيفة، أما الشق الثاني فالاعتصام هو موقف يسجل للتاريخ باسم الأمة وفي بيت الأمة بعدما تعطل العمل البرلماني بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة الدستورية المحددة، هذا الموقف حظي بمساندة الشعب الكويتي وكانت النتيجة انتصار الدستور، بالخطاب السامي والتاريخي لسمو الأمير معلنا حل البرلمان وبث روح الأمل والتفاؤل في كل بيت كويتي.



كيف تلقيتم خطاب صاحب السمو بحل مجلس الأمة 2020؟



٭ جاء الخطاب السامي حتى يعود الاستقرار للبلد ووضع حد لعدم تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية بلغة أثلجت الصدور وأراحت القلوب ونزعت فتيل الأزمة بحكمة وسداد والعودة للشعب لتكون بيده الكلمة الفصل، ولعل أهم ما ورد في خطاب صاحب السمو تأكيده على قرب القيادة العليا للشعب وتثمينها لرغباته وكذلك وإعلان عدم تدخل السلطة التنفيذية في انتخابات الرئاسة وهذه سابقة تاريخية في تاريخ الكويت السياسي وللعلم سبق وأن قدمت مع مجموعة من الزملاء النواب تعديلا بهذا الشأن بحيث يكون التصويت على المناصب داخل البرلمان مقتصرا على الأعضاء المنتخبين من قبل الشعب.



كنت ضمن الموقعين على طلب طرح الثقة بوزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي؟



٭ لأنه أخفق في إدارته لوزارة الدفاع، ولم تكن إجاباته مقنعة عن محاور الاستجواب الخمسة التي طرحها النائب حمدان العازمي والتي أكدت وجود بعض التجاوزات وتجاهله للتقارير الرقابية وعدم تعاونه مع البرلمان، إضافة إلى القرار الذي يمكن وصفه بالقرار الكارثي بتجنيد المرأة وإشراكها في السلك العسكري بما يتنافى مع طبيعة تكوينها والفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها وفتاوى العلماء نصت على حرمة ذلك، ونحن لا نقبله ولا نرضى للمرأة الكويتية إلا معالي الأمور والأماكن اللائقة باحترامها ومكانتها التي أكدتها ونصت عليها الشريعة الإسلامية بما يصونها ويحفظها طاهرة نقية نافعة لمجتمعها ومعطاءة لأبنائها وذويها.



لماذا وقعت كتاب طرح الثقة بوزير الخارجية السابق الشيخ د.أحمد الناصر؟



٭ لأن الوزارة شهدت فترة تجاوزات كثيرة مالية وإدارية وتجاوزات حدثت في السفارات الخارجية ولم يحاسب الوزير فيها أي أحد لذلك كان استجوابه مستحقا.



كيف ترى الحوار الوطني وما أعقبه من عودة بعض النواب المهجرين؟



٭ قضية العفو كانت بالنسبة لي أولوية وبعد قسمي مباشرة اتجهت للبوديوم وناشدت صاحب السمو الأمير بأن يعفو عن أبنائه المهجرين بسبب قضية دخول المجلس، أما بخصوص الحوار الوطني فأيدناه في البداية كرغبة سامية يأمل من خلالها تقريب وجهات النظر بين السلطتين، ولكن مع الوقت فشلت فكرة الحوار الوطني بخروج النائبين د.حسن جوهر والأخ مهلهل المضف بعدما تبين عدم وجود أي نتيجة إيجابية لهذا الحوار على أرض الواقع ولصالح الشعب، وكانت مبادرة صاحب السمو بقضية العفو أثلجت الصدور ونزعت فتيل الأزمة، أعيد وأكرر فكرة العفو كانت بأمر من صاحب السمو بشهادة المعفو عنهم أنفسهم.



ما رأيك بمرسوم الضرورة بالتصويت بالبطاقة المدنية وإضافة المناطق للكشوفات الانتخابية؟ ورأيك بالنظام الانتخابي بشكل كامل؟



٭ كنت من أوائل المطالبين بضم المناطق الجديدة لوجود أعداد كبيرة من المواطنين لهم الحق باختيار ممثليهم في البرلمان ولم يُمكنوا من ذلك، وقدمت اقتراحا بذلك، أما بخصوص النظام الانتخابي الحالي فهو نظام يفتقد للعدالة الاجتماعية، فمن غير المعقول وجود دائرة فيها ربع مليون ناخب يختارون عشرة أعضاء وفي دائرة أخرى 70 ألف ناخب يمثلهم ذات العدد من الأعضاء، هذا ظلم كبير وأنا من أشد المعارضين للنظام الانتخابي الحالي ومن أشد المؤيدين لتعديله بما يضمن العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور.



ما المنتظر من حكومة سمو الشيخ أحمد النواف؟



٭ لابد من الإشادة بالتحركات الميدانية لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف والتي أعطتنا نوعا من التفاؤل والأمل أنه سيكون مختلفا عن سابقيه ولديه نوايا جادة بالإصلاح لذلك أتمنى أن يكلل مسيرته بتقديم برنامج عمل حكومي إصلاحي واضح المعالم ومحدود بفترة زمنية محددة للتنفيذ مع مراقبة آليات التنفيذ ومدته، علما أننا نشد من أزره عند كل نجاح وعمل هادف لمصلحة البلد، وأيضا لا يوجد شخص فوق الحساب والمساءلة طالما ظهر تقصير أو تجاوز، ونسأل الله له ولنا التوفيق والسداد لما فيه صالح البلاد والعباد.



لماذا وقعت وثيقة القيم؟



٭ أشكر القائمين على وثيقة القيم وواضعي بنودها على جهودهم المباركة والحثيثة وحرصهم على قيم وثوابت مجتمعنا المحافظ وعاداته الأصيلة، وتشرفت بالتوقيع على هذه الوثيقة وأؤكد التزامي بما جاء فيها من بنود تحفظ ثوابتنا وقيمنا الدينية وعاداتنا الأصيلة وهو ما التزمت به خلال مسيرتي البرلمانية السابقة، وبرأيي أن هذه الوثيقة لا تتعارض أبدا مع مبدأ الحريات العامة فهي تضبط الحريات بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وبما يتناسب مع قيم وثوابت مجتمعنا المحافظ.



ما سبب القضية الإسكانية؟



٭ القضية الإسكانية مفتعلة ومتعمدة، فالأراضي الفضاء متوافرة والميزانية متوافرة ولكن هناك أشخاصا متنفذين يعطلون المشاريع الاسكانية التي تمت الموافقة عليها وذلك لرفع أسعار العقار والتلاعب فيه بما يحقق لهم مكاسب شخصية على حساب المواطنين.



ما رأيك بجودة التعليم في الكويت؟



٭ للأسف متأخرون جدا في مؤشرات جودة التعليم وكذلك جامعة الكويت تراجعت كثيرا بترتيب الجامعات بما لا يليق بهذا الصرح التعليمي الذي كان يشار له بالبنان في الماضي تراجع جودة التعليم له عدة أسباب تتعلق بالنظام التعليمي بشكل عام وبالمناهج التعليمية وكذلك لدينا نقص في الجامعات الحكومية وكذلك هناك قرارات بإلغاء الاعتراف بجامعات عالمية معروفة وكل هذا للدفع بأبنائنا للتسجيل في الجامعات الخاصة بغرض تنفيع أصحابها وملاكها.



كلمة لأبناء دائرتك وللناخبين بشكل عام؟



٭ رسالتي لإخواني الناخبين وأخواتي الناخبات أن يتقوا الله باختياراتهم لممثليهم، وان يختاروا القوي الأمين بعيدا عن أي قبلية أو فئوية أو طائفية وأن تكون مصلحة الكويت هي الأساس والمنطلق، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد.





