المجلس السابق كان مجلس تسجيل مواقف وتحديد صفوف ومن اختار الشعب سينتصر له وسيردّ له التحية

نترقب بشغف تشكيل القيادات والمناصب القيادية القادمة لأنه لا يمكن قبول أن تدار الكويت بالإنابة

الحكومة الحالية مؤقتة لفترة الحل وما سيتم تقييمه هو الحكومة القادمة

الخطاب الأميري خطاب تاريخي ولو كان هناك لحن لقمنا بصياغته نشيداً وطنياً بسبب كم المكاسب والمعاني الوطنية

أشيد بمضامين الخطاب من مكتسبات بعدم التدخل في انتخابات الرئاسة واللجان ووضع كامل المسؤولية على الشعب الكويتي

ثلاثة شروط أساسية ينبغي أن تكون في المرشح.. نظافة اليد ونظافة العمل من باب الحكمة والقدرة على قلب الهموم إلى حلول

أوصي جميع المرشحين والشرفاء بأن يكون مبدأ التعاون موجوداً وكذلك التجرد من تحقيق المكاسب الشخصية

لا يمكن تحريك عجلة الإنجاز من خلال العمل الفردي حتى ولو كان ذا نفس إصلاحي.. نحتاج أكثر للعمل الجماعي

نحن متفائلون بحذر.. وفي حال استمرار النفس الإصلاحي سيكون يقيناً التعامل مع حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح هو سيد المشهد

يجب توزير الوزراء الأكفاء القادرين على الاستجابة لكل طموحات ومطالب الشعب الكويتي وتحقيقها على أرض الواقع

من المفترض في الوزراء أن يكونوا قادرين على إقرار مبدأ التعاون السياسي مع المجلس واحترام إرادة الأمة

التصويت بالبطاقة المدنية مؤشر جيد بعد الخطاب السامي في محاربة الفرعيات وشراء الأصوات والإنصاف في إدراج المناطق الجديدة



حوار: سلطان العبدان



أكد مرشح الدائرة الثانية عبدالله الأنبعي أنه يمثل جميع أطياف الشعب والأحرار والمصلحين وأنه يخوض الانتخابات مستقلا، مضيفا أن الاعتصام موقف وطني مشرف أتى بثماره وكذلك القيادة السياسية استجابت للشعب وانتصرت للدستور.

وأضاف الأنبعي في لقاء مع «الأنباء» أن المجلس السابق كان مجلس تسجيل مواقف وتحديد صفوف ومن اختار الشعب سينتصر له وسيرد له التحية، فالذي يختار مصلحته الشخصية ويحاول هدم الكويت من أجل إبقاء ذاته يعزله الشعب.

وأكد أن الخطاب الأميري خطاب تاريخي ولو كان هناك لحن لقمنا بصياغته نشيدا وطنيا بسبب كم المكاسب والمعاني الوطنية، مشيدا بمضامينه وما اشتمل عليه من مكتسبات بعدم التدخل في انتخابات الرئاسة واللجان ووضع كامل المسؤولية على الشعب الكويتي.



وقال إن هناك ثلاثة شروط أساسية ينبغي أن تكون في المرشح هي نظافة اليد ونظافة العمل من باب الحكمة والقدرة على قلب الهموم إلى حلول، موصيا جميع المرشحين والسياسيين الشرفاء بأن يكون مبدأ التعاون موجودا وكذلك التجرد من تحقيق المكاسب الشخصية، فلا يمكن تحريك عجلة الإنجاز من خلال العمل الفردي حتى ولو كان ذا نفس إصلاحي.. نحتاج أكثر للعمل الجماعي، وإلى تفاصيل الحوار:



تمثل من في هذه الانتخابات؟



٭ نحن نمثل جميع أطياف الشعب الكويتي وكل الاحرار وكل من يرغب في عملية الاصلاح ونحن نخوض الانتخابات باستقلالية تامة ولا توجد أي تبعية لتيار وكتلة او حزب ونرجو أن يكون هناك تعاون مع الأشخاص الإصلاحيين لأننا بحاجة إلى عمل جماعي حقيقي تجتمع عليه أطياف الشعب الكويتي، ويعملون على توحيد البناء وبداية مرحلة جديدة نفضل توحيد الصفوف فيها.



هل هناك تنسيق مع الحركة الدستورية الاسلامية؟



٭ أخوض الانتخابات باستقلالية تامة والحركة الدستورية لها ممثلوها.



ماذا عن القوائم الوطنية؟



٭ أتشرف بالانضمام إلى أي قائمة وطنية ولكن حاليا لا توجد قوائم.



لو كنت نائبا في المجلس هل كنت تشارك النواب في اعتصامهم في مجلس الأمة؟



٭ أتشرف أنني أعتصم مع النواب في المجلس في موقف وطني مشرف كهذا، ولكن كان هناك سوء تعامل مع النواب المعتصمين ومضايقات لهم في الغذاء والكهرباء والنواب من حقهم الاعتصام والحمد لله أتت النتائج مثلما كنا نتمنى واستجابت القيادة السياسية وانتصرت للدستور.



كيف ترى المجلس السابق؟



٭ المجلس السابق كان مجلس تسجيل مواقف وتحديد صفوف ومن اختار الشعب الكويتي سينتصر له الشعب الكويت بإذن الله ومن اختار مصلحته الشخصية ومحاولة هدم الكويت من أجل إبقاء ذاته عزله الشعب الكويتي، وهذه طبيعة كل متمرد على مصالح الشعوب ومصيره الإقصاء والهلاك.



كيف تلقيت النطق السامي؟



٭ خطاب تاريخي ولو كان في لحن لقمنا بصياغته نشيدا وطنيا بسبب كم المكاسب والمعاني الوطنية التي رسخت في حماية الدستور وصيانته وانه في حرز مكنون وما أعطى من مكتسبات بعدم التدخل بالرئاسة والتصويت على اللجان ووضع كامل المسؤولية وتحميل الشعب الكويتي ومخرجاتهم المسؤولية كاملة وعليهم تحسين المخرجات وإيجاد مخرجات عقلانية نظيفة تستطيع العمل الجماعي لتتحمل كامل المسؤولية في قادم الأيام.



ما رسالتك للشعب الكويتي؟



٭ رسالتي تكمن في مطالبة الناخبين بحسن الاختيار ويجب تطبيق ثلاثة شروط أساسية وهي: نظافة اليد ونظافة العمل من باب الحكمة والقدرة على قلب الهموم إلى حلول وقدرة الشخص او المرشح على العمل الجماعي وإذا انطبقت ثلاثة شروط في الاختيار يكون الشعب أحسن الاختيار.



وماذا تقول للمرشحين والسياسيين.. هل هناك رسالة لهم؟



٭ المعركة اليوم هي معركة فساد وإصلاح ونؤكد اليوم أن الجانب الإصلاحي سينتصر في كثير من عناصره وأوصي جميع السياسيين المرشحين الشرفاء ان يكون مبدأ التعاون موجودا وأن يكون التجرد من تحقيق المكاسب الشخصية بعيدا عن المشهد، ولا يمكن أن تتحرك عجلة الانجاز من خلال الفردية الموجودة حتى لدى بعض الأطراف الإصلاحية، لذلك يجب أن نتجرد من الكسب الذاتي أو المصلحي الآني ونحتاج للتوجه للعمل الجماعي.



هل نظام الانتخاب هو السبب في ذلك الخلل؟



٭ الشخص الوطني يؤمن بأن مصلحة الكويت فوق مصلحته واعتقد أنه حدث من كثير من الأطراف الإصلاحية بعض الأعمال الفردية وأعمال تسجيل بطولات فردية ولكن لم تتحقق النتائج إلا عندما تلاحمت الصفوف تحققت النتائج في الاعتصام وغيره وفي الاستجوابات وإقرار القوانين فكيف نقر قانونا ونحن لا نملك أغلبية الـ 33 نائبا؟ وكيف تطرح الثقة ولم يكن عندي 25؟ وكيف نستعجل القانون ولم يكن لدي 10 نواب؟ هناك حد أدنى للاتفاق بين جميع المرشحين لذلك الشعب الكويتي إن حقق ذلك الأمر بوعيه وأوصل أكبر عدد من الإصلاحيين فيجب ألا يكون هناك انحياز للفردية والبطولات الشخصية، يجب التسامي وتحقيق الإنجازات بالعمل الجماعي يمدح فيه جميع من شارك.



ما رأيك في وثيقة القيم؟



٭ المسلمون وما جبلنا عليه من عادات أهل الكويت جميعا هذا أمر بديهي ولا يمكن أن نتناقش فيه، وهناك اجتهاد من إخوة نظموا وثيقة القيم يشكرون على هذا الاجتهاد، وأتصور أن أغلب ما ذكر في هذه الوثيقة هو جزء من البديهيات الموجودة، وإذا وصل العدد إلى 50 شخصا، فحق الأقليات أن يخرجوا ممثليهم وحق الأغلبية ان يكون لهم ممثلون وهذه هي الديموقراطية، والأغلبية هي المشرعة.



ما رأيك في حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح؟



٭ نحن متفائلون بحذر ففي حال استمرار هذا النفس الإصلاحي سيكون يقينا التعاون مع حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح هو سيد المشهد، ونشيد بالقرارات الإصلاحية والخطوات التي قامت بها الحكومة، ونحن نترقب بشغف تشكيل القيادات القادمة لأنه لا يمكن أن نقبل إداريا أو منطقيا أن تدار الكويت لمدة أكثر من سنة ونصف بالإنابة وكثير من الناصب اليوم تدار بالوكالة أو الإنابة، ويجب توزير الوزراء والأكفاء والقادرين على الاستجابة لكل طموحات ومطالب الشعب الكويتي وتحقيقها على أرض الواقع والقادرين على إدارة هذه المسؤولية والقادرين على إقرار مبدأ التعاون السياسي مع مجلس الأمة واحترام إرادة الأمة.



والحكومة الحالية مؤقتة لفترة الحل وما سيتم تقديمه وما سيتم تقييمه هو الحكومة القادمة ولا شك كانت هناك كثير من الحكومات السابقة فيها أفراد تكنوقراط ولم يكن كل التشكيلة تكنوقراط وإلا ما غضبنا أو استاء الشعب الكويتي كاملا على الحكومات السابقة وأدائها



وبعض الحكومات أديرت بشكل سيئ، ونحن لا نقيم أفرادا بل نقيم كيانا والكيان الذي يدار بطريقة خاطئة، يقينا سيكون تقييمي على كامل الكيان وإن كانت به بعض العناصر الإصلاحية الموجودة فيه.



كيف ترى مستقبل التعاون بين السلطتين؟



٭ الكرة في ملعب الحكومة، في حال استمرت بالتجاوب مع اقتراحات المصلحين والكثير من الأفكار الإصلاحية سيكون التعاون سيد المشهد وفي حال أصرت على تطبيق السياسات الفردية يقينا ستكون المواجهة سيدة المشهد.



ما رأيك في مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية؟



٭ مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية انتصار للشعب الكويتي وإحقاق للحق وتصفية للكثير من التزوير الذي كان يشوه صورة المجلس لأنه من المفترض أن يطبق منذ الأزل وهذا أعطانا مؤشرا جيدا بعد الخطاب السامي وكذلك محاربة الفرعيات وشراء الأصوات والإنصاف في إدراج المناطق الجديدة، وعانينا في الدائرة الثانية من نقل الأصوات وأتحدث عن نفسي فأنا لم أنقل صوتا واحدا لا في هذه الانتخابات أو الانتخابات السابقة.



ماذا ستقدم في حال وصولك للمجلس؟



٭ الكثير من الاقتراحات والتشريعات موجودة اليوم وأتمنى لو أن هناك مجموعة وطنية وتسألني ماذا ستقدمون وهذا يفترض أن يكون هو الهدف الأساسي ولا يمكن تحقيق هذه الافكار والرؤى بطريقة فردية ولن أستطيع تحقيق الإنجازات وحيدا بل سنعمل جميعا ونحتاج لتكوين كتلة كبيرة تملك قدرة تشريعية لإقرارها، ولكن هناك بعض الملفات التي أهتم بها لكن لا أستطيع تحقيقها.





ماذا عن النظام الانتخابي الحالي.. هل ستتقدم بتعديله؟



٭ أنا مؤمن بفكرة وقانون القوائم النسبية وأتصور أنه الأصلح وأنا لا أؤمن باستيراد الافكار من الخارج وأؤمن بالاستفادة من التجارب من الخارج وتركيب النظام الأصلح بما يناسب طبيعة الكويت وأقرب قانون في الكويت هو قانون القوائم النسبية وهو الأصلح للوضع العام في الكويت وأدعم هذا القانون بقوة في المرحلة القادمة.





ماذا عن الفرص التجارية للشباب الكويتي ومستقبلها؟



٭ الشباب بحاجة إلى التمكين وكل العرقلة في المرحلة السابقة لبعض المشاريع الإصلاحية أو التجارية، والشباب حرم من التمكين والشباب يحتاج أن يمكن وتقديم التسهيلات وعدم الاكتفاء فقط في الدعم المادي والشاب الطموح لا يقتصر عليه الدعم المادي، الشباب يحتاج التمكين من خلال فتح الأسواق والمناقصات ومنح الأراضي والكثير من وسائل التمكين والتطبيق اليوم بعيد كل البعد عن الواقع.



هل هناك كلمة أخيرة ولمن توجهها؟



٭ نوصي الجميع بحسن الاختيار وتواجد الصفات الثلاث الرئيسية التي أشرت لها سابقا لكيلا يعتقد البعض اننا لا نجيد الا الصراخ وأن نتوجه للعقول التي تترجم هموم المواطنين إلى حلول والقدرات التي لديها العمل الجماعي ليكون الإنجاز هو سيد الموقف ولا يوجد أي تحصين مطلق لأي شخصية كانت.