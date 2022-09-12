استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.308 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.33 في المئة ليبلغ 0.310 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.10 في المئة إلى مستوى 0.357 دينار وانخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.04 في المئة ليبلغ 0.320 دينار كما انخفض الين الياباني بنسبة 0.45 في المئة ليبلغ 0.002.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.