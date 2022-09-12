اعلنت الهيئة العامة للشباب عن توفير أكثر من 30 دورة تنموية مستمرة للشباب عن طريق منصة (إمكان) الإلكترونية في 6 مجالات لتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم وتعزيز مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى شباب مبدع ومنتج شريك في ريادة الكويت.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم إن جميع الدورات (عن بعد) مجانية وتتضمن مجالات القيادة وتطوير الذات والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والآداب والهوايات المتعددة والأسرة والمجتمع وأخيرا ريادة الأعمال لتطوير مهارات الشباب وتمكينهم في العديد من المجالات.

ودعت الشباب الكويتي من الجنسين إلى التسجيل عبر الموقع الالكتروني للهيئة

‏(https://emkaan.youth.gov.kw/)، مبينة أن المشارك في هذه الدورات سيعطى شهادة معتمدة للسيرة الذاتية.

و أوضحت الهيئة أن الدورات التدريبية يقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين (عن بعد) وإستفاد منها الكثير من الشباب منذ إطلاق المنصة لاستثمار وقت الشباب وخلق جيل من الشباب الموهوب والمبتكر.

وذكرت أن الهيئة دأبت على الاهتمام بثروة الكويت البشرية وأخذت على عاتقها تمكين الشباب ورعايتهم من خلال طرح العديد من البرامج والمشروعات المتاحة لهم لاستثمار طاقاتهم ولصنع مستقبل أفضل.